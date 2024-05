Le dieron “baje”: Miguel Martínez denuncia robo de valet parking

Miguel Martínez denuncia robo de valet parking. Foto: Cuartoscuro

El actor Miguel Martínez denunció haber sido víctima de robo en el valet parking de un lugar ubicado en Polanco, Ciudad de México. A través de sus historias de Instagram, aseguró, sin dar mayor detalle, que lo robado era algo importante para él.

“Dejé mi coche en el valet y me robaron unas cosas que traía. El problema es que reporté unas cosas que traía, que estaban a la vista y, de repente, me acordé de eso que traía, que era importante para mí. Salimos a buscarlo, abrimos el carro y ya no estaban las cosas. Me da mucha tristeza”.

De acuerdo con el famoso, que inició su carrera a temprana edad, tras darse cuenta del robo de sus cosas, solicitó el apoyo del personal. Sin embargo, no obtuvo mayor ayuda.

“Pregunté por la persona que se había llevado mi carro, que vi quién era y todo, pero no me quisieron dar mayor información. Aunque se portaron amables, pero no hubo solución”.

El famoso, que saltó a la fama con melodramas infantiles, destacó que su problema no era con el establecimiento, sino con el personal con el que dejó su carro.

“No es la bronca contra el lugar. Se sabe que el valet es un servicio que contratan aparte… No hubo solución y no hubo nadie que me diera una razón. Ni habrá justicia, desgraciadamente. Sabemos como son estas cosas y quieren pruebas todo el tiempo de algo que estaba. Ellos lo saben, se los pedí de la manera más amable y sé que no va a aparecer”.

Finalmente, confesó que ésta no sería la primera vez que es víctima de robo.

“El mensaje es: tengan cuidado y no dejen su carro en el valet porque no es la primera vez que me pasa. Qué triste”.