“Le metí cuatro tubazos”: Alfredo Adame cuenta su versión de nueva pelea

Ahora que en el historial de peleas de Alfredo Adame tuvo lugar la del 2023, el conductor dio su versión sobre el encontronazo que protagonizó en la Ciudad de México y lo dejó con una herida en la cabeza. De acuerdo con lo que cuenta, le dio cuatro “tubazos” a uno de sus agresores.

Este jueves circuló en redes sociales el video de la nueva pelea de Alfredo Adame, que también ocurrió en la vía pública. El famoso y un hombre se fueron a los golpes porque, al parecer, no se llegó a un acuerdo del supuesto golpe a un auto que él, asegura, nunca dio.

En una conferencia de prensa, Alfredo Adame dio detalles de la pelea que se grabó en la capital mexicana. El presentador señaló que él no se llevó la peor parte de los golpes y que no chocó como le reclamaron, motivo por el que se desencadenaron las agresiones.

Adame argumentó que su auto BMW no pudo haber impactado al del hombre con el que peleó porque es más bajo. Indicó que su primera reacción fue arreglar la situación ofreciéndole mil pesos al conductor para la reparación; le explicó que llevaba prisa porque se dirigía al aeropuerto y el sujeto no quiso llegar a ningún acuerdo.

“Le digo: ‘mira, hermano, el mío está más bajo, es un BMW’, está más bajo del que traía, no le pude haber hecho yo eso, entonces le dije: ‘¿crees que con mil pesos lo arregles?’, pues que no, eso sale mucho más caro, entonces le dije: ‘vámonos a un lado, a orillarnos y ahí ya detallamos, yo llevo prisa, voy al aeropuerto'”.

La pelea de Alfredo Adame ocurrió la mañana de este jueves cuando se dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México para viajar a Villahermosa, Tabasco, en donde dará un show como DJ.

Sobre los golpes, el conductor asegura que él no se llevó la peor parte, aunque en las imágenes se ve que el hombre lo agrede. Alfredo agregó que hasta tuvieron que sostenerlo para evitar que siguiera golpeando al conductor.

“Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, que no sé que y le dije: ‘mira, cuate, aceptas los mil pesos porque yo me voy, ya necesito irme’, y de repente saca de su coche su tubo, entonces voy a mi coche y saco mi tubo y lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos, y luego llegan otros tres y me agarran entre los tres a mí, uno me empieza a someter, otro me agarra del cuello”.

Alfredo Adame.