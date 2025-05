Natanael Cano, uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, generó controversia durante su presentación en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes.

A pesar de que en la entidad están prohibidos por ley los corridos tumbados en eventos públicos, el cantante originario de Hermosillo, Sonora, hizo caso omiso y cantó algunas canciones.

Desde el inicio de su presentación, el también compositor interpretó “Pacas de billetes”, canción que hace referencia al número 701, con el que se identifica al ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Conforme pasaron los minutos, el público le solicitó a Natanael Cano que cantara “Cuerno azulado”; sin embargo, el cantante respondió de manera irónica al mismo tiempo que criticó la prohibición de ese tipo de temas.

“Cuerno no me la tienen que pedir a mí, mi viejo. Cuerno se la tienen que pedir a su gobierno. Si tanto la quieren, hagan algo por eso. Con mucho respeto les venimos a cantar a Aguascalientes, compadre, y con mucho respeto a la gente que nos está prohibiendo cantar y demostrar nuestro arte. Hagan algo ustedes, no vengan a pedírmelo a mí aquí.”

Natanael Cano.