Lenny Kravitz se va por unas hamburguesas en la Ciudad de México

Lenny Kravitz disfrutó de un buen rato en un puesto callejero. Foto: Instagram

Lenny Kravitz caminó por las calles de la Ciudad de México y fue a parar a un puesto de hamburguesas, donde rockeó con los trabajadores y pasó un buen rato.

El cantante estuvo en México, donde la semana pasada presentó su nuevo disco “Blue Electric Light”, y se dio tiempo para recorrer las calles de la ciudad y demostrar una vez más su amor por el país.

El músico posteó un video en sus redes sociales donde se le ve feliz caminando por la colonia Escandón donde sorprendió con su humildad.

Lenny Kravitz y su amor por México

Lenny Kravitz sorprendió a los trabajadores del puesto de hamburguesas localizado en la calle 13 de septiembre, esquina con Patriotismo, en la colonia Escandón, en la alcaldía Benito Juárez.

En el puesto “El Jarocho” el músico estadounidense llegó con la mejor actitud, la cual se ve reflejada en el video que posteó, donde se puso a bailar con los trabajadores.

Esta no es la primera vez que el cantante muestra su amor por México, ya en otras ocasiones el artista de 59 años de edad, reconocido por interpretar temas como “Are You Gonna Go My Way” ha demostrado el cariño que siente por nuestro país, el cual surgió luego de que ofreció un concierto en el Estadio Azteca en 2002.

“Este lugar es extra especial para mí, siempre lo ha sido desde la primera vez que vine. Recuerdo que vine por primera vez y toqué en el Estadio Azteca, no toqué en clubes, construí mi camino y fui directamente ahí, fue la experiencia más increíble de mi vida, conociendo a la gente que me apoyó, fue muy especial el amor que me dieron”, declaró alguna vez el también actor.

En noviembre del 2023, Kravitz fue captado en un restaurante de la colonia Roma, además visitó una pizzería ubicada junto al Parque España.

El cantante también fue captado por las calles de Mixcoac en la alcaldía Benito Juárez en abril del 2022.