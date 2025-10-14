Lenny Kravitz y The Smashing Pumpkins encabezan el cartel del Vive Latino 2026

GENERANDO AUDIO...

Lenny Kravitz y Billy Corgan The Smashing Pumpkins. Foto: AFP

El Vive Latino 2026 ya tiene a sus artistas confirmados y este lunes 13 de octubre se dio a conocer que Lenny Kravitz y The Smashing Pumpkins forman parte del cartel.

A través de las redes sociales del famoso festival de música, se reveló el cartel completo de quiénes se estarán presentando el próximo 14 y 16 de marzo en el Estadio GNP Seguros.

“La música nos juntó y el VL26 sigue uniéndonos. ¡El Vive Latino está de regreso y este lineup trae historia, presente y promesa”, menciona el festival.

¿Quiénes estarán en el Vive Latino 2026?

Airbag

Alcalá Norte

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Carlos Sadness

Chetes

Conociendo Rusia

Cuco

Cypress Hill

Esteman & Daniela Spalla

Dubioza

Dread Mar I

El gran combo de Puerto Rico

Enanitos Verdes

Erin Memento

Enjambre

Filtro

Fobia

Hello Seahorse!

Hermanos Gutiérrez

Ke personajes

Juanes

Ladrones

John Fogerty

Lenny Kravitz

Liran Roll

Los Amigos Invisibles

Los Fabulosos Cadillacs

Los Látigos

Los Pream

Los Viejos

Love of lesbian

Madre perla

Malcriada

Maldita Vecindad

Marco Mares

Margaritas podridas

Mc Davo

Meridian Brothers

Moenia

Monobloc

Moby

Música pa’ mandar a volar Vol. 2

Nacho Vegas

Nafta

Orqueska percance

Planta Industrial

Reyna Tropical

Rigoberta Bandini

Rusowsky

Rich Madia

Santa Sabina

The Smashing Pumpkins

Tom Morello

The Mars Volta

Triciclo Circus Band

Trueno

White Lies

“La experiencia se vuelve internacional con proyectos que ya están integrados en nuestro repertorio vital, como la energía argentina de Airbag, el indie británico de White Lies, el estruendo de The Mars Volta y la majestuosidad de The Smashing Pumpkins. Talentos globales se suman por primera vez a nuestra casa, “inyectando” nuevas frecuencias, incluyendo el rock electrizante y elegante de Lenny Kravitz y Moby“, informó Ocesa.

¿Cuándo será la preventa y venta de los boletos para el Vive Latino?

La preventa Banamex, para la edición 26 del Vive Latino, se realizará el próximo 17 de octubre a partir de las 14:00 horas, mientras que la venta general será el 18 de octubre a la misma hora.

“Serán dos jornadas épicas donde las mejores bandas, aquellas que representan nuestra cotidianidad y nuestras vidas, subirán al escenario para darlo todo”, informó Ocesa mediante un comunicado.