Lenny Kravitz y The Smashing Pumpkins encabezan el cartel del Vive Latino 2026
El Vive Latino 2026 ya tiene a sus artistas confirmados y este lunes 13 de octubre se dio a conocer que Lenny Kravitz y The Smashing Pumpkins forman parte del cartel.
A través de las redes sociales del famoso festival de música, se reveló el cartel completo de quiénes se estarán presentando el próximo 14 y 16 de marzo en el Estadio GNP Seguros.
“La música nos juntó y el VL26 sigue uniéndonos. ¡El Vive Latino está de regreso y este lineup trae historia, presente y promesa”, menciona el festival.
¿Quiénes estarán en el Vive Latino 2026?
- Airbag
- Alcalá Norte
- Allison
- Avatar
- Banda Machos
- Beta
- Carlos Sadness
- Chetes
- Conociendo Rusia
- Cuco
- Cypress Hill
- Esteman & Daniela Spalla
- Dubioza
- Dread Mar I
- El gran combo de Puerto Rico
- Enanitos Verdes
- Erin Memento
- Enjambre
- Filtro
- Fobia
- Hello Seahorse!
- Hermanos Gutiérrez
- Ke personajes
- Juanes
- Ladrones
- John Fogerty
- Lenny Kravitz
- Liran Roll
- Los Amigos Invisibles
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Látigos
- Los Pream
- Los Viejos
- Love of lesbian
- Madre perla
- Malcriada
- Maldita Vecindad
- Marco Mares
- Margaritas podridas
- Mc Davo
- Meridian Brothers
- Moenia
- Monobloc
- Moby
- Música pa’ mandar a volar Vol. 2
- Nacho Vegas
- Nafta
- Orqueska percance
- Planta Industrial
- Reyna Tropical
- Rigoberta Bandini
- Rusowsky
- Rich Madia
- Santa Sabina
- The Smashing Pumpkins
- Tom Morello
- The Mars Volta
- Triciclo Circus Band
- Trueno
- White Lies
“La experiencia se vuelve internacional con proyectos que ya están integrados en nuestro repertorio vital, como la energía argentina de Airbag, el indie británico de White Lies, el estruendo de The Mars Volta y la majestuosidad de The Smashing Pumpkins. Talentos globales se suman por primera vez a nuestra casa, “inyectando” nuevas frecuencias, incluyendo el rock electrizante y elegante de Lenny Kravitz y Moby“, informó Ocesa.
¿Cuándo será la preventa y venta de los boletos para el Vive Latino?
La preventa Banamex, para la edición 26 del Vive Latino, se realizará el próximo 17 de octubre a partir de las 14:00 horas, mientras que la venta general será el 18 de octubre a la misma hora.
“Serán dos jornadas épicas donde las mejores bandas, aquellas que representan nuestra cotidianidad y nuestras vidas, subirán al escenario para darlo todo”, informó Ocesa mediante un comunicado.