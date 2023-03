¡Todo un fan! León Larregui se encontró a Ronaldinho y no dudó en sacarse una foto

El músico dudó en tomarse la foto con “Dinho”. Foto: Twitter @LeonBenLarregui

León Larregui dejó de lado su estatus de estrella de la música para convertirse en todo un fan, ya que cuando tuvo la oportunidad de tomarse una foto con uno de sus ídolos, no la desaprovechó, y así lo hizo saber al postear un selfie con el jugador brasileño Ronaldinho cuando se lo encontró en un avión.

El cantante del grupo Zoé, quien se presentó en el Vive Latino del fin de semana con su proyecto como solista, no dudó en compartir la imagen que se tomó con el astro del futbol en su cuenta de Twitter, donde recibió cientos de comentarios y la cual ha alcanzado más de 26 mil “me gusta” y acompañó la postal con: “Misión cumplida!! Adorable persona”.

Ver más Mision cumplida!! Adorable persona pic.twitter.com/3acNiKAQk2 — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) March 21, 2023

El músico coincidió con el jugador en un avión, pues el cantante estuvo en la Ciudad de México en donde se presentó en el Vive Latino, mientras que “Dinho” estuvo en Querétaro para la reapertura del estadio La Corregidora, tras más de un año de haber estado cerrado, y club donde jugó hace algunos años.

Así se animó León Larregui para tomarse la foto con Ronaldinho

León Larregui mostró su lado más emocional, pues desde que vio al exjugador no pudo contener la emoción y confesó que no sabía como pedirle la foto.

“Ronaldinho sentado al lado de mi en el avión… no lo puedo creer, ese si era bueno, de mis futbolistas favoritos. No me atrevo a pedir foto”, escribió el cantante, a lo que sus fans lo animaron a pedirle la instantánea. “Quizás se la única vez que lo vea!, escribió un usuario. Pero Larregui seguía nervioso “No me atrevo”, le contestó.

Ver más Robaldinho sentado a lado de mi en el avion… no lo puedo creer, ese si era bueno, de mis futbolistas favoritos!!. No me atrevo a pedir foto. — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) March 21, 2023

Además compartió que no sabía como hacerle, pues no quería incomodar a Ronaldinho, pues todo el avión le pedía fotos y no lo dejaba en paz. Finalmente, después de unos minutos logró su misión y lo compartió orgulloso.

Ver más Conocer a alguien no es tomarse una foto y pobre todo el avion no le deja en paz… jaja igual lo logro en algun momento ya veremos https://t.co/r2bhN48ywn — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) March 21, 2023

“Misión cumplida, adorable persona. Me costó eh, ahora entiendo muchas cosas de ser fan”, escribió el vocalista de Zoé quien se fue feliz con su foto.