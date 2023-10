Leonardo Aguilar graba disco “en honor ” a Joan Sebastian, su papá lo produjo

Leonardo Aguilar graba temas en homenaje a Joan Sebastian. Foto: Gettyimages

Leonardo Aguilar, desde que era pequeño, siente una gran admiración por Joan Sebastian, por ello el cantante grabó 25 temas como tributo a la leyenda de la música mexicana. Todas las canciones fueron producidas por su papá, Pepe Aguilar.

Según compartió con Unotv.com, desde 2016 tenía planes de realizar este homenaje a su ídolo, pero considera que hasta ahora llegó el momento adecuado.

El primer sencillo es “Como quiero ser”: “fueron siete años preparando esto, ya tenía una lista de canciones que quería cantar, pero los tiempos de Dios son perfectos y las cosas pasen cuando tienen que pasar”.

El hijo de Pepe Aguilar considera, que no estaba listo pues estaba “chavito”, en cambio ahora se siente “mucho más tranquilo”.

“Siento que estoy cantando mejor, que estoy montando mejor y en general como que estoy mucho más listo”. Leonardo Aguilar.

“Después de haber vivido ciertas cosas, haberme ilusionado y luego desilusionarme, te metes al estudio a grabar por ejemplo Tatuajes y pues se salen las lágrimas. Una cosa es cantar así casual y otra cosa es interpretarla para grabarla”, dijo Leonardo.

Pepe Aguilar es el consejero de Leonardo

Como hace más de una década, Pepe Aguilar sigue involucrado en la carrera musical de su hijo Leonardo Aguilar: “le dije que quería grabar estos temas y me apoyó, primero iban a ser 12 canciones, pero no me podía decidir, fueron 25 y mi papá lo autorizó”.

“Yo le tengo toda la confianza a mi papá, tiene toda la experiencia, él escucha una canción y te dice ‘mira en el tercer verso, en tal frase, cuando dices tal no apoyaste bien y háblale al arreglista y dile que le cambie el ritmo de las tarolas, porque tal tal tal’. Con una vez que escuchó la canción. Es una experiencia muy interesante grabar con mi papá”, compartió el hermano de Ángela Aguilar.

Convivió poco con Joan Sebastian

Aguilar recordó que pocas veces convivió con Joan Sebastian, recuerda que en varias ocasiones fue a su rancho, cuando tenía como 7 años: “mi papá hizo una gira con él, yo me acuerdo cuando estábamos en las arenas, viendo sus caballos llegar y lo veía cantar”.