Leonardo DiCaprio lanzó su propio canal de YouTube

Leonardo DiCaprio abrió su canal de YouTube. Foto: AFP

Leonardo DiCaprio ha lanzado su canal de YouTube hace unos cuantos días y ya tiene su primer video, en Unotv.com te contaremos sobre el nuevo proyecto del actor.

El actor nacido en Los Ángeles, California, ha dado a conocer que lanzó su nuevo canal en YouTube, algo que sus fanáticos ya esperaban y tras veinte años que tiene la página, por fin se animó a hacerlo.

¿Qué sube Leonardo DiCaprio a su canal de YouTube?

Leonardo DiCaprio no hizo un anuncio en sus demás redes sociales por el lanzamiento de su canal de YouTube, sin embargo en Instagram y Facebook, colocó un enlace y la leyenda “El tráiler de One Battle After Another está disponible en mi página de YouTube, en el enlace de mi biografía. Suscríbete para ser el primero en enterarte de mis próximos proyectos”, animando a sus seguidores a seguirlo en dicha plataforma.

One Battle After Another es la nueva cinta de Leonardo DiCaprio cuyo estreno está previsto en Estados Unidos para el 26 de septiembre de 2025.

¿De qué trata la nueva película de Leonardo DiCaprio?

La nueva película de Leonardo DiCaprio, One Battle After Another, está dirigida por el cineasta Paul Thomas Anderson y contará con un elenco variado, a Leo se le suma Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall y Teyana Taylor y se basa en la novela “Vineland” de Thomas Pynchon de 1990.

La premisa no revela muchos detalles, lo que se sabe es que “un malvado enemigo resurge después de 16 años, cuando un grupo de ex revolucionarios se une para rescatar a la hija de uno de los suyos”, se lee en la sinopsis oficial.

El tráiler fue lanzado este jueves 27 de marzo de 2025 y hasta el momento cuenta con 59 mil reproducciones.

¿Cuántos seguidores tiene Leonardo DiCaprio en su canal de YouTube?

El canal de YouTube de Leonardo DiCaprio abrió el 25 de marzo de 2025 y tiene hasta el momento 2 mil 440 seguidores, algo que no se compara aún con los más de 60 millones en su Instagram y los 19 millones en Facebook.

Hasta el momento no se sabe si el actor usará su canal únicamente para lanzar trailers de sus películas o lo ocupará como una red social más, donde se pueda acercar a sus seguidores.