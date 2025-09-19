GENERANDO AUDIO...

Presentan “Una Batalla Tras Otra” en la Ciudad de México | Foto: Alfredo Narváez

“Una Batalla Tras Otra” marca el regreso de Paul Thomas Anderson tras cuatro años desde su última película. En esta ocasión, Leonardo DiCaprio es el protagonista de una historia que explora lo más oscuro del Ejército de Estados Unidos y que, de paso, aborda el tema de la migración en el sur del país.

Tanto el actor como el director dieron sus impresiones de la cinta en conferencia de prensa, en donde también estuvieron Benicio del Toro y Chase Infiniti, miembros del elenco. Teyana Taylor no pudo atender a los medios mexicanos debido a problemas con su vuelo.

¡El elenco de la nueva película de Paul Thomas Anderson está en México!

Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio tienen dos de las trayectorias más prolíficas de Hollywood; aun así, nunca habían trabajado juntos.

Así que cuando el cineasta contactó al actor ganador del Oscar, éste no lo pensó dos veces, según dijo este viernes 19 de septiembre en conferencia de prensa desde la Ciudad de México.

“Cuando Paul Thomas Anderson te habla para un proyecto, es como Benicio dice: tú respondes que sí antes de siquiera leer el guion. Sabes que tiene la capacidad de crear universos únicos”. Leonardo DiCaprio

DiCaprio interpreta a un revolucionario 16 años después de que se viera obligado a dejar su vida como “guerrillero”. La joven actriz Chase Infiniti interpreta a su hija, en uno de sus primeros papeles en largometrajes.

Cuando se le cuestionó por los nervios de aparecer en pantalla con DiCaprio, Del Toro y otros actores como Sean Penn, fue el propio Paul Thomas Anderson que fueron ellos quienes se sentían nerviosos de trabajar con alguien tan joven.

“Le preguntábamos todo el tiempo cómo se sentía, si estaba bien. Siempre nos contestaba ‘Estoy bien, vamos a darle'”, dijo.

Foto: Alfredo Narváez

Por su parte, Benicio del Toro destacó la naturalidad y la humanidad que cada uno de los actores pudo darle a su personaje gracias al guion del director, quien también escribió cintas como “Magnolia” y “There will be blood“.

“Hay una escena en la que mi personaje se toma una selfie con el personaje de Leo, lo cual demuestra una humanidad en ambos personajes. Son humanos”. Benicio del Toro

Finalmente, el cineasta remató: “Me quiero poner de rodillas y rogarles para que vayan al cine“. Cabe destacar que, según sus palabras, la cinta está pensada para proyectarse en salas de cine.

Leonardo DiCaprio y el elenco de “Una Batalla Tras Otra” convivó con los fans

Toreo Parque Central, centro comercial del Estado de México, recibió a Leonardo DiCaprio para un fan event en el que pasó varios minutos firmando autógrafos y tomándose fotos con cientos de fans.

El también actor de “Titanic” y “El Renacido” habló en exclusiva con Unotv.com en defensa de los migrantes latinoamericanos, uno de los temas de “Una Batalla Tras Otra“.

“Nadie quiere que nadie sea separado de su familia y son tiempos sumamente aterradores. Esta película toca diferentes problemas, la división en nuestro país, la polarización, la idea de que hay extremos en ambos lados y el corazón de esto es la humanidad y preocuparte por tu vecino y tu prójimo. Es lo que espero que la gente se lleve de esta película”. Leonardo DiCaprio

Chase Infiniti también se dejó querer por la fanaticada mexicana y defendió el mensaje de esta película. “”Creo que esta película es un trabajo maravilloso que empodera a todos sin importar tu edad o cualquier otra cosa, pero especialmente a la gente joven”, señaló.

Por su parte, Benicio del Toro lució un pin con la bandera de México que un seguidor le regaló este jueves y se mostró orgulloso de portarlo.

“Es un honor tener esta bandera, me la regalaron. La cargo con mucho respeto y con mucho amor”, dijo.

¿De qué trata “Una Batalla Tras Otra”?

Leonardo DiCaprio interpreta a uno de los integrantes principales de un grupo revolucionario que tiene en jaque al Ejército de Estados Unidos con tal de ayudar a migrantes latinos.

La líder del grupo, quien sostiene una relación con el personaje de DiCaprio queda embarazada; momento en el que comienza una serie de giros en el destino y se ve obligada a huir.

Dieciséis años más tarde, el guerrillero ahora se llama Bob y vive una vida normal con su hija, quien ahora es una adolescente.

Sin embargo, no cuentan con que el pasado vuelva para perseguirlos y cobrar cada uno de los pecados de su madre.

Sean Penn, Regina Hall y Teyana Taylor completan el elenco estelar de esta película que llegará a cines mexicanos el próximo 25 de septiembre.