Leonardo DiCaprio reconoce que “Una batalla tras otra” toca una fibra sensible para los mexicanos

Leonardo DiCaprio protagoniza “Una batalla tras otra” | Foto: Warner Bros Pictures

“Una batalla tras otra” es una película que se desarrolla entre decenas de familias migrantes que duermen en el suelo mientras un grupo de revolucionarios huyen de su pasado. Leonardo DiCaprio, protagonista de esta película, reconoció en entrevista con Unotv.com que puede tocar “fibras sensibles” de los espectadores mexicanos.

El cineasta Paul Thomas Anderson y el elenco de esta cinta se dieron cita en la Ciudad de México para convivir con los fans y hablar de este proyecto que parte como candidato al Oscar 2025; Chase Infiniti y Benicio del Toro también hablaron con Uno TV sobre su experiencia en esta controversial película.

¿”Una batalla tras otra” le dolerá a los mexicanos? Esto dice Leonardo DiCaprio

En “Una batalla tras otra“, un grupo de revolucionarios irrumpe en centros de detención de migrantes, quienes también viven en condiciones precarias escondiéndose de la policía. Leonardo DiCaprio adelantó que esta cinta toca fibras sensibles.

“La película es increíblemente actual. Es pertinente. Es decir, toca una fibra sensible. Creo que todos lo percibirán. Pero, sobre todo, queremos crear un diálogo”. Leonardo DiCaprio

Y aunque prevé que la nueva cinta de Paul Thomas Anderson genere indignación, también reconoció que la intención del elenco es que la gente se divierta y se identifique son sus personajes.

“Queremos que sientan eso, y ojalá lo hagan en una sala de cine, compartiendo en comunidad lo que Paul quiso llevar a la pantalla, que es una obra de arte fantástica y muy actual”, remató.

“Una revolución de compasión y humanidad”, clama Leonardo DiCaprio

El mundo actual se enfrenta a un genocidio en la franja de Gaza, una guerra entre Rusia y Ucrania, recientes redadas en Estados Unidos (EE.UU.) contra migrantes latinos, entre otros conflictos.

Por esta razón, Leonardo DiCaprio llamó a la humanidad a luchar una revolución “de compasión y humanidad”.

“Creo que eso es lo que representan estos personajes. Esta película aborda el extremismo de los tiempos modernos. Es un reflejo de quiénes somos”, señaló en entrevista.

Cabe destacar que, previamente, el actor ganador del Oscar también dijo a los micrófonos de Uno TV que deseaba que nadie fuera separado de su familia, refiriéndose directamente a las políticas migratorias actuales con respecto a la migración en EE.UU.

“Nadie quiere que nadie sea separado de su familia y son tiempos sumamente aterradores. Esta película toca diferentes problemas, la división en nuestro país, la polarización, la idea de que hay extremos en ambos lados y el corazón de esto es la humanidad y preocuparte por tu vecino y tu prójimo. Es lo que espero que la gente se lleve de esta película”. Leonardo DiCaprio

Por su parte, Benicio del Toro reconoció su emoción por haber interpretado a un personaje que ha dedicado su vida a ayudar a otras personas, incluyendo a sus hermanos latinoamericanos en su búsqueda por una vida mejor.

“Junto con Paul (Thomas Anderson), trabajamos diferentes aspectos de la historia y creía que era importante mostrar humanidad y altruismo con su propia gente, así como con las personas que nada tienen que ver con él”. Benicio del Toro

El “Sensei“, personaje del puertorriqueño es el maestro de artes marciales del personaje de Chase Infiniti. Benicio también es un maestro en la vida real y enseñó una lección de vida durante su visita a México.

“No tienes que levantarte sólo por las personas que se parecen a ti o que piensan como tú, puedes levantarte por la gente que no se ve como tú“, lanzó.

Con base en las enseñanzas de sus maestros, el personaje de la joven Chase refleja el futuro brillante que representa la juventud.

“Willa representa la esperanza del futuro, la esperanza de la nueva generación y la siguiente. Y creo que tener compasión y empatía por tus vecinos, tus amigos o por la gente que ni siquiera conoces, por un desconocido, es lo más fuerte que puede tener cualquier persona de mi generación. Y es algo que creo que a mucha gente le falta o lo olvida”. Chase Infiniti

“Una batalla Tras Otra” se estrenará en México el jueves 25 de septiembre en salas de cine de México.

“Una batalla tras otra”, una película que podría generar polémica

Paul Thomas Anderson es un cineasta que suele hablar de la comunión social como el motor de las historias, como en “Magnolia“, en donde una lluvia de ranas es lo único que puede juntar a una sociedad rota.

En “Una batalla tras otra“, el cineasta estadounidense habla de un padre cuyo pasada termina por alcanzarlo para poner en riesgo a su hija, cuyo único pecado es su linaje. Huye por su vida debido a su apellido.

En el contexto actual, el personaje de Chase Infiniti podría reflejar a los hijos de migrantes, quienes pueden ser juzgados y atrapados por las autoridades sin que ellos hayan cometido algún delito.

Pero más allá de eso, “Una batalla tras otra” se burla de algunos de los elementos sagrados del orgullo estadounidense. Tal es el caso del personaje de Sean Penn, un militar que aparece como una amenaza irrisoria.

Anderson, conocido por sus fans como “PTA”, también se burló de las elites supremacistas blancas, en uno de los elementos que le da a esta película un toque de comedia, a pesar de que ésta es una cinta de acción orientada más al drama familiar.

El propio cineasta reconoció anteriormente que vislumbró a este proyecto como una película de persecución en coches; sin embargo, quería darle un porqué a la huída. La falta de humanidad es el porqué.

Todo el tiempo habrá una persecución y el perseguidor siempre tendrá razones encontradas, pero el factor en común es una diferencia inconciliable que jamás se hablará, jamás se debatirá. Terminará en un acto violento.

Por esa razón, se antoja como una posible candidata al Oscar 2025 y como un largometraje que generará polémica entre el público estadounidense.

Sinopsis y tráiler de “Una batalla tras otra”

Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos, encarnado por Leonardo DiCaprio.

De esta forma, el exguerrillero tendrá que recurrir a viejos aliados y enfrentarse tanto a su propio pasado como a sus problemas de adicciones para poder salvar a la única familia que le queda.

Adaptación de la novela ‘Vineland’, de Thomas Pynchon, escrita en 1990, sobre los movimientos radicales de los años 70.

Durante su visita a México, Paul Thomas Anderson reconoció que “Una batalla tras otra” debe verse en pantallas de cine, y en México llega en formato IMAX, aunque no en 77 mm como en Estados Unidos.

Además de Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Chase Infiniti, completan el elenco Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor y más.