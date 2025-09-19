Leonardo DiCaprio llega a México y se pronuncia a favor de los migrantes

GENERANDO AUDIO...

Leonardo DiCaprio se pronunció a favor de los migrantes. Foto: Alfredo Narváez

Leonardo DiCaprio llegó a México para la premiere de “Una batalla tras otra” en Parque Toreo de la Ciudad de México, donde se pronunció a favor de los migrantes este jueves por la noche.

“Nadie debe ser separado de sus familias, es una época de terror”, comentó el actor de películas como ‘Titanic’ y ‘El Lobo de Wall Street’.

Leonardo DiCaprio también aprovechó para hacer un llamado a la unión y dijo que espera que esta cinta ayude a reflexionar a las personas.

Benicio del Toro no oculta su amor por México

Benicio del Toro llevó un pin de la bandera de México en la solapa de su saco, algo que reconoce como “un honor” portarla y contó que se la regalaron.

“La cargo con mucho respeto y con mucho amor“, dijo el actor de cintas como ‘Sicario’ y ‘Los sospechosos de siempre’.

Leonardo Di Caprio consiente a sus fans en el Estado de México

Foto: Alfredo Narváez

Cerca de las 19:00 horas, el elenco de “Una batalla tras otra” salió a la alfombra roja para tomarse fotos y firmar autógrafos a sus fans, quienes pasaron horas de pie para verlo unos minutos.

El también actor de “Titanic” e “Iception” se mostró emocionado por volver a México, un país que no le es indiferente, pues su primer Premio Oscar fue bajo la batuta del mexicano Alejandro González Iñárritu en “El Renacido”.

DiCaprio comenzó a firmar todo tipo de artículos de los fanáticos que lo recibieron con gritos. Los presentes buscaron a como diera lugar la firma y la selfie del recuerdo.

Teyana Taylor, coprotagonista de la cinta no pudo estar en el fan event. A través de un vídeo, explicó que su vuelo fue cancelado y quedó varada en Londres.

Chase Infiniti presente en el evento

La acttriz Chase Infiniti llegó al evento luciendo una falda color verde bandera además de un top de color negro que lució con un recogido en el cabello que le dio volumen.

Foto: Alfredo Narváez

Leonardo Di Caprio y compañía estuvieron en el Monumento a la Revolución

Antes de visitar el Estado de México, Leonardo DiCaprio hizo honor a su personaje en “Una Batalla Tras Otra” y visitó el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

Benicio del Toro y Chase Infiniti también acudieron a una terraza con vista privilegiada al monumento histórico.

De manera simultánea, el cineasta Paul Thomas Anderson se dedicó a dar una clase magistral para un público selecto en la capital del país.

Una película que tardó 20 años en realizarse

El aclamado cineasta Paul Thomas Anderson regresa con esta producción que comenzó a gestarse hace más de dos décadas y que encuentra en Leonardo DiCaprio a su protagonista central.

Anderson quería hacer una película de acción con persecusiones en autos, pero para eso sabía que necesitaba desarrollar a los personajes y darles desarrollo, es así que se inspiró en la novela Vineland de Thomas Pynchon; el director construye un relato que explora emociones profundas y que reafirma así su lugar como uno de los realizadores más versátiles y prolíficos de la actualidad.

¿De qué trata “Una Batalla Tras Otra”?

Leonardo DiCaprio interpreta a uno de los integrantes principales de un grupo revolucionario que tiene en jaque al Ejército de Estados Unidos con tal de ayudar a migrantes latinos.

La líder del grupo, quien sostiene una relación con el personaje de DiCaprio queda embarazada; momento en el que comienza una serie de giros en el destino y se ve obligada a huir.

Dieciséis años más tarde, el guerrillero ahora se llama Bob y vive una vida normal con su hija, quien ahora es una adolescente.

Sin embargo, no cuentan con que el pasado vuelva para perseguirlos y cobrar cada uno de los pecados de su madre.

Sean Penn, Regina Hall y Teyana Taylor completan el elenco estelar de esta película que llegará a cines mexicanos el próximo 25 de septiembre.