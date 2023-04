“El amor siempre existió”: Leonardo García reacciona a la muerte de su padre, Andrés García

Leonardo García, hijo de Andrés García, con quien tenía una complicada relación, arribó al velorio del actor fallecido el pasado 4 de marzo a los 81 años en Acapulco, Guerrero, y ante varios medios de comunicación explicó que, pese a las diferencias, el “amor siempre existió” entre ellos; aunque, reconoció, los dos tenían un fuerte carácter.

El actor, quien señaló a Margarita Portillo, última esposa de Andrés García, de ser la culpable del distanciamiento entre Andrés García y sus familiares, afirmó tener una conexión con el famoso y consideró que se fue en paz.

“De alguna forma estamos conectados y él se fue en paz y yo también estoy en paz… Nos quisimos mucho y me gustó que ya haya descansado porque, de verdad, estaba sufriendo demasiado. Él me decía, algunos meses atrás, ‘yo ya me quiero ir’”.

Leonardo García