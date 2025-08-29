“Leonora” la biopic sobre la artista surrealista llega a cines

GENERANDO AUDIO...

“Leonora” llega a cines de México. Foto: Piano

La vida y obra de Leonora Carrington, una de las artistas surrealistas más influyentes del siglo XX, llega a la pantalla grande con “Leonora”, película inspirada en la novela homónima de la escritora mexicana Elena Poniatowska.

Dirigida por Thorsten Klein y Lena Vurma, la cinta busca rendir homenaje a una mujer que desafió su tiempo a través de la pintura, la escritura y la escultura.

“Leonora”, un homenaje desde la literatura y el cine

La película nace del descubrimiento personal de la productora Lena Vurma:

“Siempre me fascinó el surrealismo, pero solo conocía a los pintores hombres como Magritte, Ernst o Dalí. Años después encontré el autorretrato de Leonora con la hiena y el caballo, y fue tan mágico que sentí la necesidad de saber más. Así llegué a la novela de Elena Poniatowska y supe que allí había una historia profundamente cinematográfica”, explicó.

Vurma y Klein viajaron a México en 2017 para conocer a la escritora: “Elena nos recibió en su casa, nos ofreció té y nos dio su bendición para llevar su libro al cine. Desde el inicio supimos que para entender a Leonora teníamos que entender a México”, añadieron los realizadores, quienes también entrevistaron a amigos cercanos de la artista como Pedro Friedeberg y Ellen Glass.

Cassandra Ciangherotti y el reto de encarnar a Remedios Varo, la mejor amiga de Leonora Carrington

Para Cassandra Ciangherotti, interpretar a Remedios Varo significó un acercamiento distinto al cine.

“Nunca había hecho una película de esta naturaleza. Desde muy jóvenes mi hermana y yo nos interesamos por lo místico, así que siempre sentí afinidad con estas artistas. Pero trabajar con Thor y Lena fue un reto, porque usan mucho el plano secuencia: no hay cortes, tienes que hacerlo bien siempre. Era casi un ejercicio teatral, muy distinto a lo habitual”. Cassandra Ciangherotti

Cassandra Ciangherotti forma parte del elenco de “Leonora”. Foto: Piano.

La actriz también destacó el valor de contar esta historia desde la mirada femenina: “Es una película que merece contarse muchas veces desde diferentes puntos de vista, porque eran mujeres fascinantes. Aunque sea poner un granito de arena para que más gente conozca que existieron estas artistas, ya vale la pena”.

México, escenario surrealista

El rodaje incluyó locaciones emblemáticas como Las Pozas en Xilitla, San Luis Potosí, un espacio creado por Edward James y profundamente vinculado con Carrington y el movimiento surrealista.

“Estar allí era como entrar en una pintura líquida. André Breton dijo que México era el país más surrealista del mundo, y creo que para Leonora fue un lugar liberador. Aquí la muerte no se esconde, está presente, y eso le dio una nueva forma de entender la vida”, señaló Klein.

“Leonora” está inspirada en la obra de Elene Poniatowska. Foto: Piano

Actualmente, Xilitla alberga el Museo Leonora Carrington, donde se conserva parte fundamental de su obra y que refuerza el vínculo entre la película, la artista y el legado cultural que dejó en México.

“Leonora” llega a cines

Filmada en locaciones de México y Europa, la historia sigue la trayectoria de la artista desde su estancia en un hospital psiquiátrico en Francia hasta su llegada a México, país donde desarrolló gran parte de su obra y encontró un refugio creativo.

El elenco incluye a Olivia Vinall como Leonora Carrington, Luis Gerardo Méndez como el Dr. Antonio, Ryan Gage como Edward James y Cassandra Ciangherotti en el papel de Remedios Varo, la inseparable amiga de la pintora.

Llega a las salas de cine el próximo 4 de septiembre.