“¡No lo conozco!”: Leslie Shaw aclara rumores sobre supuesto romance con Tommy Mottola, esposo de Thalía

A Leslie Shaw se le ha vinculado con Tommy Mottola. Foto: Getty Images

Leslie Shaw, cantante peruana, rompió el silencio sobre ser la causante de la crisis matrimonial que están pasando Thalía y Tommy Mottola y aseguró que “nunca en mi vida lo he conocido” a pesar de haber asistido a varios eventos musicales, donde pudieron coincidir, esto lo dijo durante el programa ‘”Magaly TV La Firme”.

“Nunca, nunca en mi vida lo he conocido“, aseguró la peruana de 33 años y “nunca lo he visto. Yo he ido a varios eventos de la disquera y he conocido a Emilio Estefan, a Juanes y a montón de gente, pero a él nunca en mi vida”.

También mencionó que incluso el rumor llegó y sorprendió a su familia. Su padre se dio cuenta del escándalo a través de las redes sociales y le dijo “‘qué guardadito te lo tenías'”. “Y yo (dije): ‘¿En qué momento, qué pasó?'”, sobre la reacción que tuvo tras lo sucedido con su padre.

Shaw alegó no saber de dónde salió el rumor que la vinculó con el esposo de Thalía y se le cuestionó sobre la supuesta crisis matrimonial que la mexicana tiene con su marido.

“Todos los matrimonios tienen sus crisis, nada es perfecto… pero a mí ¿por qué me meten, ¿yo qué tengo que ver?. Yo nunca lo he conocido en persona“, insistió sobre el supuesto romance con Tommy Mottola.

Leslie Shaw también tuvo palabras para Thalía

Y sobre Thalía, con quien en 2020 lanzó la canción “Estoy soltera” junto a Farina, mencionó que es “superlinda” y que “ella me empezó a comentar en mis fotos, empezamos a conversar por redes”.

“Yo le mandaba música mediante la disquera, siempre ha habido un respeto“, aseguró.

Junto a la mexicana y Farina también grabó un video para la canción y se le cuestionó si durante la grabación se apareció Tommy Mottola. “El día del video, obviamente ella (Thalía) tiene un equipo de gente grande, la mayoría eran chicas”, recordó, “él en ningún momento fue”.

Sobre de que el esposo de Thalía la sigue en Twitter respondió: “claro, si yo soy artista de su disquera obviamente me tenía que seguir, pero hace muchos años y eso no tiene que decir nada”, refirió.