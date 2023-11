Lesslie Polinesia anuncia llegada de su bebé, no quiso saber si es niño o niña

Lesslie Polinesia, de 27 años, está embarazada. Foto: Cuartoscuro.

Lesslie Polinesia, una de las youtubers más destacadas de México, dio la noticia de que pronto será mamá y ahora reveló, que no ha querido conocer el sexo del bebé, el cual nacerá a principios de febrero del 2024.

La youtuber de 27 años declaró a Unotv.com, que tiene muchos proyectos para realizar en esta etapa de su vida, pero aún no los puede compartir.

“Hay muchos proyectos que han pasado por mi cabeza después de haber dado la gran noticia y pues estamos trabajando en varios de ellos porque al final es algo único, algo nuevo, es una nueva etapa, es mi primer embarazo, es el primer bebé de la familia, entonces es toda una revolución dentro de nosotros”, dijo Lesslie.

Éste es el video que Lesslie y sus hermanos compartieron para dar la noticia del embarazo:

No sabe si revelará el rostro de su bebé

La popular creadora de contenido decidió revelar en internet la noticia de que estaba embarazada, pues desde que tiene 16 años comenzó a compartir en sus canales y redes sociales, diferentes etapas de su vida como risas, tristezas, triunfos y fracasos, al lado de sus hermanos Rafa y Karen.

“Cada vez que hay un cambio nuevo en tu vida y cuando eres figura pública decides cómo hacerlo, esto ha venido a cambiar de muchas maneras mi vida, así que sí, lo quise compartir, pero no sé si quiera revelar el rostro de mi bebé”. Lesslie Polinesia.

Lesslie Polinesia se abre camino lejos de su familia

“Divina Comida México” regresa y Lesslie Polinesia es una de la protagonistas de la serie, un proyecto muy importante para ella pues le permitió hacer cosas completamente diferentes a las que se ha dedicado por años en YouTube.

La mexicana aseguró estar muy agradecida por esta oportunidad que HBO Max le dio y en la que tuvo que recibir en su casa a Stephanie Salas, Javier Ibarreche y José Ramón San Cristóbal “La Estaca”.

“Este proyecto es una puerta a cosas que quiero seguir haciendo porque si nunca las experimentas o nunca las haces no vas a saber si te gustan. Definitivamente me gustó hacer reality show”. Lesslie Polinesia.

Añadió que “Divina Comida” la sacó un poco de su zona de confort, pues por lo general trabaja con su familia y el mismo equipo de trabajo: “si me equivoco sé que alguien lo va a resolver de una manera muy fácil, pero aquí realmente eres solo tú, tu esencia, tu persona y me gusta mucho porque hace que me vuelva mucho más fuerte en todas las cosas que hago y mucho más independiente, expreso totalmente como es mi esencia,”.

El reality show de HBO Max estará disponible a partir del 16 de noviembre, en esta segunda edición 16 personalidades son divididas en equipos. Cada uno de ellos tendrá la tarea de recibir a tres de sus compañeros en su hogar, donde les brindarán una cena excepcional. Posteriormente, son los propios participantes quienes se autoevalúan como chefs y anfitriones.