“Querida Muerte”, la canción que habla de casos como el de Debanhi Escobar

Los feminicidios en México no son nuevos, sin embargo, a un año de la desaparición y muerte de la joven de 18 años Debanhi Escobar, el caso sigue cimbrando al país en medio de cifras no favorables para las mujeres; la canción “Querida Muerte (No Nos Maten)” de Renee Goust retoma este tema.

Con un tenue repaso de cuerdas, comienza la pieza musical que después se complementa con la voz de la cantante y compositora de neofolclor crecida en ambos lados de la frontera de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona.

Si observas desde afuera no lo notas

Pero una duda crece en mi cabeza

¿Será que lo mejor es ir a prisa

Mientras doy vuelta en la esquina

De los ojos que me acechan?

¿De qué trata la canción?

La historia de “Querida muerte” toca varias aristas de la lucha feminista, pero sobre todo de situaciones comunes en la vida de las mujeres, por ejemplo, de caminar en la calle –tal como le pasó a Debanhi– y sentirse observada por alguien, por lo que en la mente pasan mil y una opciones para enfrentar: cambiar de camino o sólo esperar que no te lleven.

¿Será que les aguanto la mirada?

¿O será mejor andar

Y dar la vuelta en otra cuadra?

La otra cuadra es un poco lo mismo

Ciudad exponencialmente pesada

¿Será que sólo soy placer gratuito

Un anaquel abastecido

“Mire a ver si algo le agrada”?

¿Será que en esta curva de cadera

Mi vida corre peligro

Más que en la de carretera?

Renee Goust, quien se ha se ha presentado en México, Argentina, Uruguay, Italia, Francia y los Estados Unidos, también se cuestiona la crianza de los hijos ya que precisa en una de sus estrofas que a ella le pedían tener cuidado con los hombres pero a sus hermanos nunca se les inculcó tener miedo a las mujeres, pues no había motivo.

Mi madre me decía “Ten cuidado”

Mejor no andar de noche por las calles

Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes

Te lo sirvan cuando estés ahí delante

A mis hermanos no sé qué les dijo

No sé si le mortifique

Que alguna mujer los mate

Y entonces, llega el coro en que la autora -o quien entone la copla- pide a la muerte que no se la lleve, refiriéndose a los múltiples escenarios en que una mujer corre peligro en México y en muchas partes de mundo.

Ay, Querida Muerte

No, no vengas hoy

Ay, Querida Muerte

No vengas hoy

En ese sentido, alude a la “suerte” de no enamorarse de alguien que resulte un agresor de mujeres, y que no tenga “motivos” para quitarte la vida, tal es el caso de Abril Pérez, quien fue asesinada presuntamente por su exesposo.

No todas correremos con la suerte

Estar de suerte ahora es estar viva

Ahora estar de suerte es que tu novio

No resulte violador, abusador o femicida

Ahora estar de suerte es que a la muerte

No le guste tu cintura y en su troca no te siga

En tanto, toca el tema de las denuncias que se hacen ante las Fiscalías o Ministerios públicos y que no son atendidos o bien, que son pospuestos. Algunas veces, los familiares y amigos presionan para que las autoridades busquen a la desaparecida, como en Coacalco que cerraron la avenida principal por Carla.

Yo ya no sé qué hacer con esta rabia

Lo mismo mis amigas y pareja

Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias

Y nomás no se ve nadie tras las rejas

Están libres afuera emborrachando a alguna chica

Para ver si en unas horas la cortejan

Ay, Querida Muerte

No, no vengas hoy

Ay, Querida Muerte

No vengas…

(No nos maten

No

Ya no nos maten No nos maten

No

Ya no nos maten)

¿Quién es René Ghost?

Renee Goust es una cantante y compositora de neofolclor crecida en ambos lados de la frontera de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Escribe canciones con el objetivo de generar conciencia social acerca de temas como la migración, la equidad de género, y la diversidad LGBT+, esto según su blog personal.