¿Le dolió la indirecta? Liam Hemsworth habría demandado a Miley Cyrus por la canción “Flowers”

La pareja se separó de forma oficial en 2020. Foto: Getty Images

Miley Cyrus sacó su nueva canción “Flowers” el pasado 13 de enero, cumpleaños de su expareja el actor Liam Hemsworth, aunque nunca menciona su nombre, la letra estaría dedicada para él, y tras su publicación el interprete estuvo a punto de perder un papel en una serie por lo que estaría demanda a la cantante.

Se filtra supuesta demanda de Liam Hemsworth contra Miley Cyrus

De acuerdo con varios medios estadounidenses el actor australiano estaría demandando a Miley Cyrus por su reciente éxito “Flowers”, que se sigue manteniendo en lo más alto de las listas de popularidad, y lo único que se sabe hasta el momento es un documento que se filtró con el nombre de la cantante y su exesposo.

Ver más Este hp es un karma!!! Liam Hemsworth demandando a Miley Cyrus por difamación porque según él el éxito de Flowers casi hace que le cancelaran el contrato de The Witcher con Netflix. pic.twitter.com/7TEr6oVlry — Lilo (@HistorywithLilo) February 28, 2023

Hasta el momento ninguna de las partes ha dado respuesta a la supuesta demanda.

¿Por qué habría sido la demanda?

Liam Hemsworth estaría demandando a Miley Cyrus por difamación, argumentando que estuvo por perder su papel en la serie “The Witcher” debido a los mensajes de odio que ha recibido a través de redes sociales tras la publicación de la canción.

La canción, perteneciente al álbum “Endless Summer Vacation”, le habría valido varios comentarios negativos a Hemsworth, quien justamente se encontraba en medio de la promoción de una película para Netflix, con quien también trabajará para la segunda temporada de “The Witcher”.

El nombre del actor se convirtió en tendencia poco después del debut de la canción, cuyo coro marca una contestación de Miley Cyrus para el tema de Bruno Mars “When I was Your Man”, canción que le dedicó al actor, donde la letra dice que se reprocha por no haberle regalado más flores, dedicarle sus horas e ir a bailar más seguido.

En respuesta, en “Flowers”, Cyrus afirma que bien puede comprarse ella misma sus flores, sostener su propia mano, hablar por horas con ella misma y sacarse a bailar, en lo que se ha convertido en un himno de empoderamiento.

Relación entre la famosa pareja

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron en 2008 durante la grabación de la película La última canción. Meses más tarde oficializaron su noviazgo, y aunque se convirtieron en la pareja juvenil del momento, su relación siempre tuvo problemas, ya que se comprometieron en 2012 sin consumar la boda y en 2013 se separaron.

Tres años después decidieron retomar su noviazgo para finalmente comprometerse en diciembre de 2018 y casarse, aunque se divorciaron ocho meses después.