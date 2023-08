Libertad Palomo abandonó la tele porque la encasillaron en un solo tipo de papeles

Libertad palomo hace casi 20 años no trabaja en tele. Foto: Instagram.

Libertad Palomo reveló que se alejó de la pantalla chica por la falta de oportunidades para las mujeres transgénero y transexuales en la televisión. “Durante muchos años he dejado de aparecer (en la televisión) porque me dicen los productores es que no han salido papeles de travesti”.

“En mi vida privada trato de ser una señora respetuosa y respetable. Me llamaron hace poco para hacer un doblaje, querían que interpretara el papel de un travesti y dije ‘bueno’, no era lo que yo hubiera querido, pero acepté. Cuando llegué, me dice el productor: ‘Quiero que hables como hablan ustedes los trans’. Me dio un ejemplo y le dije ‘hazlo tú’ y me fui”. Libertad Palomo

En 2004, Libertad Palomo interpretó a Laisa, un papel protagónico en la telenovela “Los Sánchez”. Al finalizar, decidió dedicarse al teatro y abrirse camino como productora.

Ver más

“Fue un proyecto muy bonito, que disfruté muchísimo y tuvo muchísimo éxito, estuvimos dos años al aire. Al acabar, se me ocurrió irme de paseo por el país, iba a ser un viaje de tres meses, que duró 16 años”, reveló a UnoTv.com.

Durante su recorrido por toda la República Mexicana, al lado de su pareja, Mónica Coronel, Libertad realizó diversas obras de teatro, algunos musicales y adoptó cerca de 100 “animalitos” que se cruzaban en su camino. Por la pandemia de COVID-19, tuvieron que interrumpir su viaje.

Libertad estrena obra “La Casa de la Bandida”

El 10 de agosto llegará al Teatro Centenario la obra “La Casa de la Bandida”. el elenco es encabezado por Benito Castro, Libertad Palomo, Maricarmen de la Peña, Martín Muñoz, entre otros. Se trata de una historia de amor, empañada por las vicisitudes de un país sumergido en la corrupción e inseguridad.

La puesta en escena posteriormente realizará una gira por el interior de la República y algunas ciudades de Estados Unidos.

Ver más

Libertad Palomo tiene más de cuatro décadas en la actuación

Bajo el nombre de Armando Palomo, triunfó en la televisión mexicana en los años 80, cuando participó en telenovelas que lo posicionaron como uno de los villanos más populares de la pantalla, entre ellos: La pícara soñadora, Rosa Salvaje, y Redención.

Hace 23 años dio el paso más importante en su vida, tras haber sido pareja de la fallecida actriz Margarita Isabel, asumió su verdadera identidad y se mostró al mundo como una mujer transexual.

¿Qué otros proyectos ha tenido?

Libertad Palomo participó en Aventurera (Bugambilia y Melchor), posteriormente fue parte de la telenovela Entre el amor y el odio y actuó junto a Alejandro Suárez y Alberto “El Caballo” Rojas en teatro.