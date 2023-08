Libertad Palomo, referente de la comunidad trans, habla del fenómeno Wendy Guevara

Libertad Palomo habló de Wendy Guevara. Foto: Instagram.

Libertad Palomo es la primera actriz trans en ser conocida y hablar abiertamente sobre el tema en México. Ahora que la comunidad está teniendo más oportunidades dentro de los medios de comunicación y que Wendy Guevara ha alcanzado tanta popularidad y aceptación, la actriz aseguró que se debe aprovechar esta oportunidad, pero con responsabilidad.

“Es una gran responsabilidad el cómo nos comportemos, qué es lo que estamos dando como imagen porque si bien es cierto que puede ser un fenómeno mediático, nos debemos expresar con respeto, dignidad y honorabilidad”, dijo Libertad.

Para la actriz de 55 años, es importante que se mande una “bonita percepción” de la diversidad que existe, de las personas trans y de la comunidad gay, pero sin retratar “fenómenos de circo donde solo se van a ver vulgaridades”.

Libertad aseguró a UnoTV que no conoce a Wendy ni al grupo de “Las perdidas”, pero declaró “con mucho respeto”, que le parece “alarmante que la gente sea capaz de cualquier cosa, a través de los medios este masivos del Internet con tal de llamar la atención”.

“Los likes no lo es más importante”: Libertad Palomo

La actriz Libertad Palomo aseguró que “los likes” no te garantizan una larga y exitosa carrera. “Eso te va a convertir en una persona que genere y venda ,y que tenga mucho dinero, pero yo no sé qué es lo que estén pensando en este tipo de proyectos. Me parece encantador que las personas de la comunidad LGBTQ sean incluidas, pero ahora yo digo: ‘las personas que están ahí tienen también una responsabilidad de cómo nos vamos a comportar'”.

“Te vuelves viral y te van a meter a La casa de los famosos y entonces vas a hacer una gran estrella, pero ¿cuánto tiempo te va a durar? No lo sabemos. Yo creo que sería muy importante, que todas las personas trans tuviéramos ese respeto hacia nuestra persona y que dejemos de ser, pues los monitos de cilindro que nos tocan una melodía y bailamos”. Libertad Palomo.

Jaqueline Arizmendi, nombre real de la actriz, añadió que “siempre ha sido una dama” y que su objetivo nunca ha sido ganar mucho dinero o likes siendo vulgar.

“Yo por eso trabajo en el teatro en donde pues el camino es mucho más largo, pero satisfactorio. El poder tener 43 años de carrera y creo que soy la única persona en el mundo que ha sido protagonista como hombre y después protagonista como mujer en telenovelas, en obras de teatro y ese es el tipo de de trabajo que yo realizo”, declaró Libertad.

Quiere ser diputada

Bajo el nombre de Armando Palomo, triunfó en la televisión mexicana en los años 80, cuando participó en telenovelas que lo posicionaron como uno de los villanos más populares de la pantalla, entre ellos:La pícara soñadora, Rosa Salvaje, y Redención.

Hace 23 años dio el paso más importante en su vida, tras haber sido pareja de la fallecida actriz Margarita Isabel, asumió su verdadera identidad y se mostró al mundo como una mujer transexual.

Ahora Libertad quiere seguir ayudando, apoyando y abriéndole las puertas a los miembros de la comunidad trans y LGBTQ+.

“Tú sabes que soy la primer mujer transexual en este país, inicié el primer cambio de nombre y de género (…), ahora ya simplemente se ha vuelto legal y nadie puede decirte que no puedes expresarte de tal manera porque sería un delito, estamos caminando, por eso próximamente voy a ser candidata a una diputación”, reveló la mexicana.