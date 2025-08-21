GENERANDO AUDIO...

Lil Nas X saltó a la fama con la canción “Old Town Road”. Foto: AFP

Lil Nas X, cantante del éxito “Old Town Road”, fue arrestado por caminar desnudo, pero después fue traslado a un hospital de Los Ángeles por una posible sobredosis.

En un video difundido por el sitio TMZ, el cantante fue captado caminando por las calles de la ciudad angelina solo con ropa interior blanca y unas botas vaqueras la madrugada de este jueves 21 de agosto.

Incidente con Lil Nas X causa conmoción

Lil Nas X iba caminando por Ventura Boulevard a las 4 de la madrugada en ropa interior blanca y botas vaqueras, situación que sorprendió a los vecinos lugar, quienes llamaron a la policía.

En el video publicado por TMZ se ve al cantante señalar a la cámara que lo estaba grabando y murmurar algo sobre estar “camino a una fiesta”.

Integrantes del Departamento de Policía de Los Ángeles arribaron al lugar y encontraron al interprete aún caminando, y tras un confuso intercambio, tuvieron que esposarlo.

Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al lugar, se dieron cuenta que el cantante, de 26 años, podría estar sufriendo una posible sobredosis, por lo que fue trasladado a un hospital.

Hasta el momento no se sabe cuál es la condición del cantante, mientras que las autoridades indicaron que aunque existen posibilidades de cargos relacionados con el incidente, no se tomará ninguna decisión hasta que Lil Nas X finalice su tratamiento médico.

¿Quién es Lil Nas X?

Lil Nas X es un cantante y rapero estadounidense que saltó a la fama mundial con su éxito “Old Town Road”. Nació en Atlanta, Georgia, y se crió en una familia religiosa, de acuerdo con el sitio Rolling Stone.

Su nombre artístico está inspirado en el sistema de mensajería instantánea de internet Nas y en el personaje de Malcolm X. En 2019, durante las celebraciones de Pride, se declaró abiertamente homosexual y desde entonces ha sido un gran defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ+, llamando la atención hacia la homofobia que existe en la cultura del hip-hop.

Con más de 37 millones de oyentes mensuales en Spotify, 10 millones de seguidores en Instagram, y 18 millones de suscriptores en YouTube.

Lil Nas X es considerado uno de los artistas más innovadores e influyentes de su generación y ha sido elogiado por su habilidad para fusionar diferentes géneros de música y por su estilo único y vanguardista.