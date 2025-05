“Lilo y Stitch”: ¿cómo un extraterrestre azul y peludo se convirtió en la vaca lechera de Disney?

| The New York Times

GENERANDO AUDIO...

Foto: The New York Times.

Elle Bauerlein, de 8 años, originaria de Wake Forest, Carolina del Norte, está obsesionada con Stitch. “De verdad pienso en él todo el tiempo. Como 10 horas al día”.

Su muñeca American Girl, vestida con un mameluco de Stitch con todo y capucha de orejas alienígenas, técnicamente se llama Stacy, pero Elle prefiere llamarla “S” en homenaje a Stitch. Si tuviera que elegir una princesa de Disney favorita sería Moana, pero sólo porque Moana pasa tiempo en actividades playeras parecidas a las de Stitch. Su funda de almohada es de Stitch. Su mochila es de Stitch. Sus Crocs son de Stitch.

Elle, que ahora cursa el tercer grado, nació más de una década después de que se estrenara en cines la película de animación de Disney “Lilo y Stitch” (2002) y, sin embargo, el protagonista alborotador ha sido un elemento fijo en su vida durante los dos últimos años.

Y ella no es la única.

Lilo & Stitch = mercancía

En un acto de permeación cultural tardía, Stitch (el destructivo pero adorable experimento alienígena que se estrelló en Hawái y se hizo amigo de una niña llamada Lilo) se ha convertido en un personaje crucial del imperio moderno de The Walt Disney Co., principalmente como la imagen de una impresionante gama de productos con licencia.

En PetSmart, puedes encontrar un juguete “chillador” de Stitch para tu perro. La cadena de descuento Five Below tiene almohadas para cuello, baterías portátiles y “slime” de Stitch. Ropa y accesorios de Stitch llenan las estanterías de Primark. Yoplait ofrece yogures de Stitch con sabor a moras y cereza.

Incluso Graceland tiene una colección de peluches bien peinados de Stitch, vestidos con distintos atuendos de Elvis Presley. Si estás abrumado, no te preocupes: también hay una industria artesanal de tiktokeros que dedican todas sus cuentas a mostrar los últimos artículos centrados en Stitch a sus legiones de seguidores.

¿Cuánto recauda Stitch por la venta de mercancía?

Aunque Disney no publica datos oficiales de ventas, los informes financieros anuales de la empresa para 2023 y 2024 incluían a “Lilo y Stitch” en una breve lista de nueve ejemplos de sus “principales” propiedades bajo licencia, poniéndola a la altura de titanes clásicos como Winnie Pooh y Mickey y sus amigos, además de conglomerados como “La guerra de las galaxias” y el colectivo de las princesas Disney.

Todo esto es anterior a la llegada, el 22 de mayo, de la nueva versión con actores reales de “Lilo y Stitch” de Disney, que va rumbo a alcanzar los 120 millones de dólares en su fin de semana de estreno y, con una nueva ronda de productos, se prepara para potenciar la manía por Stitch, cuyo diseño ahora está generado por computadoras.

“Es uno de esos personajes especiales a los que es divertido dar vida a través de los productos”, dijo Tasia Filippatos, presidenta de Disney Consumer Products, en una declaración enviada por correo electrónico, en la que también señalaba que la “personalidad juguetona” y “traviesa” de Stitch “se traduce fácilmente en una amplia gama” de artículos en todo el mundo.

La proliferación masiva de los productos con la imagen de Stitch no fue una evolución obvia. Aunque la película de animación recaudó más de 273 millones de dólares (o 484 millones de dólares ajustados a la inflación) en la taquilla internacional, no consiguió generar las cifras megataquilleras y el caché cultural de sus predecesoras de Disney como “El rey león” y “La bella y la bestia”, ni los éxitos multimillonarios más recientes de “Frozen: una aventura congelada” y “Zootopia”. Hasta este año, la franquicia de “Stitch” en pantalla había estado prácticamente inactiva desde una serie de lanzamientos directos a DVD y televisión en la década de los 2000.

Fanáticos de Stich trascienden la edad y el género

La popularidad del personaje de Stitch no ha hecho más que crecer entre amplias franjas de consumidores. No tiene nación, raza ni edad. Y aunque según el canon de su historia es macho, una búsqueda en Google de “Stitch” sugiere que una pregunta popular es: “¿Stitch es niño o niña?”.

La Disney Stitch Puppetronic, una marioneta electrónica de 45 centímetros fabricada por Wow! Stuff que fue nombrada Juguete del Año 2025, retoma esta idea en su descripción oficial, que señala: “Stitch trasciende la edad y el género”.

“Si hace tres años me hubieras preguntado: ‘¿Quién va a ser la clientela de este juguete?’”, comentó en una entrevista Richard North, director general de Wow! Stuff. “Yo habría dicho que estaba muy claro: niños de 7 a 12 años. Qué equivocado estaba”.

En cambio, North afirmó que los consumidores de 13 años en adelante, incluidos los entusiastas de la generación Z y los coleccionistas de mediana edad, son responsables de al menos el 40% de todas las ventas de la Stitch Puppetronic. Entre los clientes más jóvenes, North dijo que la distribución por género es equitativa, mientras que los fanáticos de más edad tienden a ser mujeres.

“Creo que ha sido el grupo demográfico más grande, amplio y diverso que hemos visto para uno de nuestros juguetes”, señaló North.

Stitch, el experimento que se convirtió en embajador de Disney

Chris Sanders, uno de los directores de la película de animación “Lilo y Stitch”, garabateó por primera vez su idea de un monstruo huérfano en los años ochenta, mientras imaginaba conceptos para un libro infantil. Resucitó la idea a mediados de los noventa, cuando Disney le pidió sugerencias para un largometraje, y transformó su dibujo inicial de una criatura parecida a un tigre con cabeza de roedor y colmillos en la estrella tierna y esponjosa que conocemos hoy.

“Me tomé un tiempo y dibujé un personaje que realmente quería ver”, relató Sanders, que también le da voz a Stitch. “Nunca discutimos sobre su diseño”.

Ahora, al igual que Mickey Mouse, Stitch es un embajador de marca que se reconoce al instante. A diferencia de Mickey, Stitch es un inadaptado y una amenaza.

“Si un grupo de personajes de Disney como Mickey, Donald y Goofy celebraran una fiesta de Navidad, no invitarían a Stitch. Pero si un grupo de villanos hiciera una fiesta, tampoco lo invitarían”, imaginó Sanders. “Cuando pensaba en eso, me di cuenta de que Stitch existe en esa zona entre el bien y el mal. Existe en la zona en la que existimos nosotros”.

Lilo la ausente en la merch de Stitch

Un personaje que está notablemente ausente en las montañas de mercancía es Lilo . La protagonista de 6 años de la franquicia, y otros personajes humanos como su hermana mayor, Nani, y el interés amoroso de Nani, David, rara vez aparecen en los productos. Un personaje más comercializado es Angel, un experimento femenino que se introdujo en la serie de televisión “Lilo y Stitch” en la década de los 2000, cuyo aspecto es similar al de Stitch pero en color rosa.

¿Por qué a las personas les gusta tener cosas de Stitch?

Josi Cruz, cuya cuenta de TikTok es @mainstreetorlando y a menudo destaca nuevos productos de Disney, comentó que cree que los niños se ven a sí mismos en el papel de Lilo, y llevan sus juguetes de Stitch como si fuera su mascota.

“Lilo se siente muy sola. Las otras niñas la molestan porque es ‘rara’. Pero Stitch siempre está a su lado”, explicó Cruz. “Así que siento que los niños pueden identificarse con Lilo y solo quieren tener a Stitch en sus vidas”.

Aun así, los consumidores pueden ser volubles. Al menos en un aula de Carolina del Norte, ya está menguando el reinado supremo de Stitch.

“El año pasado, Stitch era el más popular entre los otros niños del colegio, sin duda”, mencionó Elle, la fan de 8 años. “Pero este año, a todo el mundo le gusta Hello Kitty”.

c. 2025 The New York Times Company