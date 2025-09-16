Line up completo de Coachella 2026: ¿quiénes son los mexicanos que forman parte del cartel?
El line up completo de Coachella 2026 ya es oficial y tendrá presencia “mexa”, así como latinas y de otras partes del mundo. De acuerdo con su sitio web, los boletos saldrán a la venta el viernes 19 de septiembre, por lo que los interesados deberán registrarse en línea.
Como todo evento, siempre hay “headliners” que llamarán poderosamente la atención, y en esta ocasión es Sabrina Carpenter, Justin Bieber y la colombiana Karol G.
¿Quiénes son los mexicanos que cantarán en el Coachella 2026?
En esta ocasión, el line up completo de Coachella 2026 incluirá a dos mexicanos Cachirula y Loojan, quienes de acuerdo con el cartel actuarán como dúo, y que están agendados para las presentaciones del 10 y 17 de abril.
¿Quién es Cachirula?
Karla Julieta Sánchez, mejor conocida como Cachirula, es una cantante, DJ y compositora que se dedica al reguetón, logrando éxitos como “Beiby, Ñero Sessions 16, Uii, 1Perreo, Chaka, Dedo” entre otros.
Ella nació en la Ciudad de México y actualmente es considerada como una de las grandes promesas en este género de la música, y una gran proyección internacional.
¿Quién es Loojan?
Eder Ulises Luján, mejor conocido como Loojan es un cantante y compositor que inició su propuesta en el año de 2017, caracterizada por la fusión de ritmos latinas y estructuras urbanas con elementos electrónicos.
¿Quiénes se presentarán en el Coachella 2026?
Desde pop, rock y reguetón, los asistentes podrán disfrutar de varias presentaciones musicales, que incluyen lo siguiente:
Viernes 10 y 17 de abril
- Sabrina Carpenter
- the XX
- Nine Inch Noize
- Disclousure
- Turnstile
- Ethel Cain
- Dijon
- Teddy Swims
- KATSEYE
- Devo
- Sexxy Red
- Central Cee
- Foster the People
- Levity
- Blood Orange
- Moby
- Marlon Hoffstadt
- Lykke Li
- fakemink
- Gordo
- Creepy Nuts
- Joyce Manor
- BINI
- Kettama
- Groove Armada
- Joost
- HUGEL
- CMAT
- Salayyyter
- Prospa
- Hot Mulligan
- Hamdi
- Fleshwater
- Max Styler
- Wednesday
- Dabeull
- The Two Lips
- Ninajirachi
- Mac Dean x Luke Dean
- Cachirula & Loojan
- Jessica Branka
- Chloé Caillet x Rossi
- Arodes
- NewDad
- Carolina Durante
- flowerovlove
- Febuary
- Bob Baker Marionettes
- Youna
- Sahar Z
Sábado 11 y 18 de abril
- Justin Bieber
- The Strokes
- GIVEON
- Addison Rae
- Labirinth
- SOMBR
- David Byrne
- Interpol
- Alex G
- Solomun
- Swae Lee
- Taemin
- Pink Pantheress
- Royel Otis
- REZZ
- Fujii Kaze
- Adriataque
- Davido
- Boys Noize
- Geese
- rusowsky
- YOUSUKE YUKIMATSU
- Green Velvet
- Luísa Sonza
- ZULAN
- Los Hermanos Flores
- Bedouin
- Ceremony
- 54 Ultra
- Noga Erez
- Ben Sterling
- Blondshell
- Lambrini Girls
- Ecca Vandal
- Mind Enterprises
- Freak Slug
- SOSA
- Mahmut Orhan
- Riordan
- Die Spitz
- WHATMORE
- GENESI
- Yaamagucci
Domingo 12 y 19 de abril
- Karol G
- Young Thug
- Kaskade
- BIGBANG
- Laufey
- Major Lazer
- Iggy Pop
- FKA Twigs
- Wet Leg
- Clipse
- Subtronics
- Little Simz
- Mochakk
- Duke Dumont
- Worship
- Armin van Buuren x Adam Beyer
- Holly Humberstone
- Gigi Perez
- The Rapture
- Sucidal Tendencies
- BUNT
- French Police
- Black Flag
- Oklou
- Röyskopp
- The Chats
- DRAIN
- Model/Actriz
- COBRAH
- Los Retros
- WhoMadeWho
- Jane Remover
- ROZ
- Glitterer
- Carlita x Josh Baker
- MËSTIZA
- &friends
- AZZECCA
- LE YORA
- Samia
- Tomora
¿Dónde será el Coachella 2026?
Se llevará a cabo en el Empire Polo Club, en Indio, California, ubicado en el Valle de Coachella del Condado de Riverside, aproximadamente a 35 kilómetros al sureste de Palm Springs.