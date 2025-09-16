Line up completo de Coachella 2026: ¿quiénes son los mexicanos que forman parte del cartel?

GENERANDO AUDIO...

Line up completo de Coachella 2026 incluye varios géneros de música. Foto: Getty

El line up completo de Coachella 2026 ya es oficial y tendrá presencia “mexa”, así como latinas y de otras partes del mundo. De acuerdo con su sitio web, los boletos saldrán a la venta el viernes 19 de septiembre, por lo que los interesados deberán registrarse en línea.

Como todo evento, siempre hay “headliners” que llamarán poderosamente la atención, y en esta ocasión es Sabrina Carpenter, Justin Bieber y la colombiana Karol G.

¿Quiénes son los mexicanos que cantarán en el Coachella 2026?

En esta ocasión, el line up completo de Coachella 2026 incluirá a dos mexicanos Cachirula y Loojan, quienes de acuerdo con el cartel actuarán como dúo, y que están agendados para las presentaciones del 10 y 17 de abril.

¿Quién es Cachirula?

Karla Julieta Sánchez, mejor conocida como Cachirula, es una cantante, DJ y compositora que se dedica al reguetón, logrando éxitos como “Beiby, Ñero Sessions 16, Uii, 1Perreo, Chaka, Dedo” entre otros.

Ella nació en la Ciudad de México y actualmente es considerada como una de las grandes promesas en este género de la música, y una gran proyección internacional.

¿Quién es Loojan?

Eder Ulises Luján, mejor conocido como Loojan es un cantante y compositor que inició su propuesta en el año de 2017, caracterizada por la fusión de ritmos latinas y estructuras urbanas con elementos electrónicos.

¿Quiénes se presentarán en el Coachella 2026?

Desde pop, rock y reguetón, los asistentes podrán disfrutar de varias presentaciones musicales, que incluyen lo siguiente:

Viernes 10 y 17 de abril

Sabrina Carpenter

the XX

Nine Inch Noize

Disclousure

Turnstile

Ethel Cain

Dijon

Teddy Swims

KATSEYE

Devo

Sexxy Red

Central Cee

Foster the People

Levity

Blood Orange

Moby

Marlon Hoffstadt

Lykke Li

fakemink

Gordo

Creepy Nuts

Joyce Manor

BINI

Kettama

Groove Armada

Joost

HUGEL

CMAT

Salayyyter

Prospa

Hot Mulligan

Hamdi

Fleshwater

Max Styler

Wednesday

Dabeull

The Two Lips

Ninajirachi

Mac Dean x Luke Dean

Cachirula & Loojan

Jessica Branka

Chloé Caillet x Rossi

Arodes

NewDad

Carolina Durante

flowerovlove

Febuary

Bob Baker Marionettes

Youna

Sahar Z

Sábado 11 y 18 de abril

Justin Bieber

The Strokes

GIVEON

Addison Rae

Labirinth

SOMBR

David Byrne

Interpol

Alex G

Solomun

Swae Lee

Taemin

Pink Pantheress

Royel Otis

REZZ

Fujii Kaze

Adriataque

Davido

Boys Noize

Geese

rusowsky

YOUSUKE YUKIMATSU

Green Velvet

Luísa Sonza

ZULAN

Los Hermanos Flores

Bedouin

Ceremony

54 Ultra

Noga Erez

Ben Sterling

Blondshell

Lambrini Girls

Ecca Vandal

Mind Enterprises

Freak Slug

SOSA

Mahmut Orhan

Riordan

Die Spitz

WHATMORE

GENESI

Yaamagucci

Domingo 12 y 19 de abril

Karol G

Young Thug

Kaskade

BIGBANG

Laufey

Major Lazer

Iggy Pop

FKA Twigs

Wet Leg

Clipse

Subtronics

Little Simz

Mochakk

Duke Dumont

Worship

Armin van Buuren x Adam Beyer

Holly Humberstone

Gigi Perez

The Rapture

Sucidal Tendencies

BUNT

French Police

Black Flag

Oklou

Röyskopp

The Chats

DRAIN

Model/Actriz

COBRAH

Los Retros

WhoMadeWho

Jane Remover

ROZ

Glitterer

Carlita x Josh Baker

MËSTIZA

&friends

AZZECCA

LE YORA

Samia

Tomora

¿Dónde será el Coachella 2026?

Se llevará a cabo en el Empire Polo Club, en Indio, California, ubicado en el Valle de Coachella del Condado de Riverside, aproximadamente a 35 kilómetros al sureste de Palm Springs.