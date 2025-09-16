Line up completo de Coachella 2026: ¿quiénes son los mexicanos que forman parte del cartel?

| 12:23 | José Antonio Romero Santiago | UnoTV
Line up completo de Coachella 2026: ¿quiénes son los mexicanos que forman parte del cartel?
Line up completo de Coachella 2026 incluye varios géneros de música. Foto: Getty

El line up completo de Coachella 2026 ya es oficial y tendrá presencia “mexa”, así como latinas y de otras partes del mundo. De acuerdo con su sitio web, los boletos saldrán a la venta el viernes 19 de septiembre, por lo que los interesados deberán registrarse en línea.

Como todo evento, siempre hay “headliners” que llamarán poderosamente la atención, y en esta ocasión es Sabrina Carpenter, Justin Bieber y la colombiana Karol G.

¿Quiénes son los mexicanos que cantarán en el Coachella 2026?

En esta ocasión, el line up completo de Coachella 2026 incluirá a dos mexicanos Cachirula y Loojan, quienes de acuerdo con el cartel actuarán como dúo, y que están agendados para las presentaciones del 10 y 17 de abril.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Filtran presunto video de Natanael Cano cantando en penal de Hermosillo; autoridades investigan]

¿Quién es Cachirula?

Karla Julieta Sánchez, mejor conocida como Cachirula, es una cantante, DJ y compositora que se dedica al reguetón, logrando éxitos como “Beiby, Ñero Sessions 16, Uii, 1Perreo, Chaka, Dedo” entre otros.

Ella nació en la Ciudad de México y actualmente es considerada como una de las grandes promesas en este género de la música, y una gran proyección internacional.

¿Quién es Loojan?

Eder Ulises Luján, mejor conocido como Loojan es un cantante y compositor que inició su propuesta en el año de 2017, caracterizada por la fusión de ritmos latinas y estructuras urbanas con elementos electrónicos.

[TE PODRÍA INTERESAR: Ximena Sariñana lanza “No es igual”, una canción honesta y poderosa]

¿Quiénes se presentarán en el Coachella 2026?

Desde pop, rock y reguetón, los asistentes podrán disfrutar de varias presentaciones musicales, que incluyen lo siguiente:

Viernes 10 y 17 de abril

  • Sabrina Carpenter
  • the XX
  • Nine Inch Noize
  • Disclousure
  • Turnstile
  • Ethel Cain
  • Dijon
  • Teddy Swims
  • KATSEYE
  • Devo
  • Sexxy Red
  • Central Cee
  • Foster the People
  • Levity
  • Blood Orange
  • Moby
  • Marlon Hoffstadt
  • Lykke Li
  • fakemink
  • Gordo
  • Creepy Nuts
  • Joyce Manor
  • BINI
  • Kettama
  • Groove Armada
  • Joost
  • HUGEL
  • CMAT
  • Salayyyter
  • Prospa
  • Hot Mulligan
  • Hamdi
  • Fleshwater
  • Max Styler
  • Wednesday
  • Dabeull
  • The Two Lips
  • Ninajirachi
  • Mac Dean x Luke Dean
  • Cachirula & Loojan
  • Jessica Branka
  • Chloé Caillet x Rossi
  • Arodes
  • NewDad
  • Carolina Durante
  • flowerovlove
  • Febuary
  • Bob Baker Marionettes
  • Youna
  • Sahar Z

Sábado 11 y 18 de abril

  • Justin Bieber
  • The Strokes
  • GIVEON
  • Addison Rae
  • Labirinth
  • SOMBR
  • David Byrne
  • Interpol
  • Alex G
  • Solomun
  • Swae Lee
  • Taemin
  • Pink Pantheress
  • Royel Otis
  • REZZ
  • Fujii Kaze
  • Adriataque
  • Davido
  • Boys Noize
  • Geese
  • rusowsky
  • YOUSUKE YUKIMATSU
  • Green Velvet
  • Luísa Sonza
  • ZULAN
  • Los Hermanos Flores
  • Bedouin
  • Ceremony
  • 54 Ultra
  • Noga Erez
  • Ben Sterling
  • Blondshell
  • Lambrini Girls
  • Ecca Vandal
  • Mind Enterprises
  • Freak Slug
  • SOSA
  • Mahmut Orhan
  • Riordan
  • Die Spitz
  • WHATMORE
  • GENESI
  • Yaamagucci

Domingo 12 y 19 de abril

  • Karol G
  • Young Thug
  • Kaskade
  • BIGBANG
  • Laufey
  • Major Lazer
  • Iggy Pop
  • FKA Twigs
  • Wet Leg
  • Clipse
  • Subtronics
  • Little Simz
  • Mochakk
  • Duke Dumont
  • Worship
  • Armin van Buuren x Adam Beyer
  • Holly Humberstone
  • Gigi Perez
  • The Rapture
  • Sucidal Tendencies
  • BUNT
  • French Police
  • Black Flag
  • Oklou
  • Röyskopp
  • The Chats
  • DRAIN
  • Model/Actriz
  • COBRAH
  • Los Retros
  • WhoMadeWho
  • Jane Remover
  • ROZ
  • Glitterer
  • Carlita x Josh Baker
  • MËSTIZA
  • &friends
  • AZZECCA
  • LE YORA
  • Samia
  • Tomora

¿Dónde será el Coachella 2026?

Se llevará a cabo en el Empire Polo Club, en Indio, California, ubicado en el Valle de Coachella del Condado de Riverside, aproximadamente a 35 kilómetros al sureste de Palm Springs.

Te recomendamos:

“Pato” Zambrano fue rociado con gas durante manifestación por masacre de perros en Santa Catarina

Entretenimiento

“Pato” Zambrano fue rociado con gas durante manifestación por masacre de perros en Santa Catarina

5 películas de Robert Redford que lo ponen como un ícono de Hollywood

Entretenimiento

5 películas de Robert Redford que lo ponen como un ícono de Hollywood

Trump recuerda a Robert Redford, tras su muerte: “No había nadie mejor”

Entretenimiento

Trump recuerda a Robert Redford, tras su muerte: “No había nadie mejor”

¿De qué murió Robert Redford, icónico actor y director ganador del Oscar?

Entretenimiento

¿De qué murió Robert Redford, icónico actor y director ganador del Oscar?

Etiquetas: , , , , ,