Linkin Park en la previa de la final de la Champions League. Foto: Getty

Linkin Park quedó a cargo de la previa de la final de la Champions League, tocando para miles de aficionados en el estadio Allianz Arena de Múnich, Alemania.

El duelo Inter de Milán vs. PSG resulta ser una final inédita; y lo es en una ciudad como Múnich, que es la quinta vez que es sede de una final europea.

Los mejores momentos de Linkin Park en la final de la Champions

Todo mundo sabía que Linkin Park estaría en la previa de la final de la Champions League, y la agrupación estadounidense de rock, no decepcionó.

En el centro del campo, la banda arrancó su show de cuatro canciones; arrancando con “The Emptines Machine”, después continuaron con “In the end”, luego “Numb” y finalmente tocaron “Heavy is the crown”.

El atuendo de los integrantes de Linkin Park se caracterizó por el blanco y negro, cambiando solo en el diseño y logos del vestuario.

¿Qué ha hecho Linkin Park desde la muerte de Chester Bennington?

Luego del inesperado y sorpresivo fallecimiento de Chester Bennington en 2017, el grupo Linkin Park tomó un descanso indefinido, para asimilar las cosas y determinar el rumbo que luego se retomaría.

Tras el deceso de Chester, se lanzaron ediciones del 20 aniversario de sus dos primeros álbumes de estudio, así como un álbum de grandes éxitos, Papercuts.

La nueva agrupación de Linkin Park. Foto: Getty

El tiempo pasó y finalmente la banda anunció su retorno con su octavo álbum de estudio, From Zero (2024); así como su regreso a los escenarios con una gira mundial de 6 fechas (en Norteamérica, Europa, Asia y América Latina), así como también aprovecharon para destacar a Emily Armstrong, la vocalista de Linkin Park.

5 datos sobre Emily Armstrong, vocalista de Linkin Park

Dejó la secundaria porque deseaba estar en una banda de rock

En su momento, se le conoció por ser cofundadora, vocalista y guitarrista rítmica de la banda Dead Sara

En 2002 comenzó a tocar con la guitarrista Siouxsie Medley, a quien conoció a través de un amigo en común

Su interés en afinaciones abiertas y alternativas resultó en lo que Guitar World denominó el sonido característico de Dead Sara