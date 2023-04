Los logros de Lisa de BLACKPINK: desde rapear hasta ser imagen de marcas de lujo

Lisa es una de las integrantes más populares de BLACKPINK. Foto: Getty Images

Lalisa Manobal, integrante de BLACKPINK, nació en la provincia de Buri Ram, el 27 de marzo de 1997, bajo el nombre de Pranpriya Monobal, pero su nombre artístico es Lisa, quien además de ser una de las cantantes del grupo de k-pop, también es modelo y bailarina.

Lisa, de signo Aries, habla tailandés, coreano, inglés y japonés y se pertenece a BLACKPINK desde que se formó en 2016 por la agencia YG Entertainment. En Instagram cuenta con más de 91 millones de seguidores, lo que la convierte en la artista y celebridad del k-pop más seguida de Tailanda y Corea del Sur.

El gusto de Lisa por el baile

Lisa es conocida por ser una gran bailarina y lo viene haciendo desde que comenzó a bailar cuando tenía 8 años a la par que inició su entrenamiento vocal en la secundaria. Luego comenzó a competir regularmente en concursos de baile durante su infancia, también participó en un concurso de canto como representante de su escuela llamado donde terminó como finalista.

Su llegada a Corea del Sur para convertirse en Idol

Lisa, de 1.66 de estatura, participó en una audición de la agencia YG Entertainment realizada en Bangkok en 2010 donde fue la única elegida para convertirse en aprendiz de la compañía entre 4 mil candidatos. Firmó su contrato en 2011 para convertirse en aprendiz y trasladarse a Corea del Sur a los 14 años, donde su entrenamiento para convertirse en Idol duró cinco años.

Lisa se convirtió en la primera artista extranjera de la compañía en abril de 2011 y en noviembre de 2013, mientras aún era una trainee, apareció en el video musical donde fue una de las bailarinas de fondo.

En marzo de 2015, Lisa emprendió su primer trabajo como modelo para la marca de ropa de calle Nona9on, la cual ya había sido representada por otros destacados artistas. Luego fue rostro de la marca de cosméticos surcoreana Moonshot en 2016.

Su debut con BLACKPINK y el éxito mundial

En agosto de 2016, Lisa debutó como una de las cuatro miembros de BLACKPINK donde se desempeña como bailarina principal y rapera líder, además de ser la primera artista no coreana en debutar bajo la agencia y lo hicieron con su primer disco titulado “Square One“, de donde se desprendieron los sencillos principales “Whistle”, que se volvió un éxito, después llegó “Boombayah”.

A octubre de 2020, el grupo lanzó su disco de estudio “The Album”, un álbum de estudio japonés llamado “Blackpink in your area” (2018), tres EP (Blackpink, Square Up y Kill This Love), y dos álbumes individuales, “Square One” (2016) y “Square Two” (2016).

Lisa fue elegida por el programa de variedades militares como miembro permanente del programa para ser parte de la edición de la Academia del Ejército de Corea desde el 21 de septiembre de 2018 en adelante. El programa marcó su primer papel permanente en un programa de televisión desde su debut.

El 5 de noviembre de 2018, dio a conocer su canal de YouTube, Lilifilm Official, que se centra en viajes y estilos de vida junto con actuaciones de danza y uno de los videos de espectáculos de danza se volvió viral en 2020 debido a un meme en el que las pantallas de sus piernas se yuxtaponían al torso de un personaje o figura pública, a menudo con la leyenda “¿Funcionó?” replicado por varias celebridades.

En marzo de 2020, Lisa se desempeñó como mentora de baile durante el programa chino de supervivencia de grupos femeninos y en febrero de 2021, regresó como mentora de baile en el programa de supervivencia de grupos masculinos para su tercera temporada.

Lisa como solista

Lisa, de 26 años, hizo su debut en solitario con su álbum sencillo “Lalisa” en septiembre de 2021. El disco vendió más de 736.000 copias en su semana de lanzamiento en Corea del Sur, convirtiéndola en la primera artista femenina en hacerlo, mientras que el registró 73.6 millones de visitas en YouTube en las primeras 24 horas de su lanzamiento, convirtiéndose en el video musical más visto en las primeras 24 horas en la plataforma por un artista en solitario superando a Taylor Swift.

Además de su trabajo como parte de BLACKPINK y como solista también es modelo de importantes marcas como Prada, Celine y Bulgari, además de ser portada de varias revistas de moda.