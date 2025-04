“Pudo ser mortal”: Lisset mostró las heridas que le dejó caer a una coladera

GENERANDO AUDIO...

Lisset sufrió un accidente. Foto: Cuartoscuro

Lisset mostró las heridas que le causó el accidente que sufrió hace unas semanas tras pisar una coladera y terminar casi cayendo por completo. En su momento, la famosa denunció, a través de sus redes sociales, el hecho, y compartió cómo fue que no terminó al interior de la alcantarilla.

La actriz y cantante, al mostrar sus heridas, aseguró que la situación que vivió pudo costarle la vida como a otras personas en la Ciudad de México.

¿Cómo son las cicatrices de Lisset tras caer a una coladera?

En entrevista con el programa “Venga la alegría”, la famosa destacó que aún tiene algunas cicatrices tras el accidente que sufrió, mismo que, consideró, pudo ser mortal.

“Estoy bien. No hubo fractura, afortunadamente. Pudo haber sido grave, fatal, mortal… porque yo me fui completa, sólo me quede así (deteniéndome con los brazos), por eso tengo estos. Son mis heridas de batalla y de guerra”, afirmó la famosa.

La intérprete de “Nada personal” llamó a sus seguidores a no pisar las coladeras, afirmando que, aunque ella lo hace, en esta ocasión no tuvo toda la precaución.

“La lección aquí es: esquivemos las coladeras. Yo no estaba ni jugando a pisarlas ni nada, es más yo las esquivo todo el tiempo. La pisé sin querer y estaba mal puesta”.

Además, reveló que familiares de personas que han perdido la vida tras caer a una coladera la contactaron luego de que se hiciera público su accidente. Después de esa comunicación, dijo brindar todo su apoyo.

“La mamá, tuve la fortuna de que me contactó vía redes sociales, y sabe perfectamente que cuenta conmigo porque puedo ser empática”.

¿Cómo fue el accidente de Lisset?

El pasado 12 de abril, Lisset, a través de un video, compartió que había sufrido un accidente debido a una coladera mal puesta. En esa grabación la actriz mostró los severos golpes que sufrió al evitar caer por completo al drenaje.

En las imágenes que compartió, se le ve un moretón de gran tamaño y otros raspones en los brazos.