¿Quiénes forman parte de La Granja VIP 2025? | Fotos: Cuartoscuro

La Granja VIP, reality show que llega una semana después del final de “La Casa de los Famosos“, tuvo su primera emisión en México este domingo 12 de octubre, en la que se dio la revelación de sus últimos participantes.

Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez, La Bea, Lola Cortés y Sergio Mayer Mori fueron los anunciados sorpresa para este reality show de 24 horas que se puede seguir de manera continua en Disney+.

Todos los participantes de “La Granja VIP”

La edición 2025 de “La Granja VIP” contará con 16 figuras de la farándula mexicana, quienes enfrentarán desafíos y serán grabados las 24 horas del día los siete días de la semana.

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

Lola Cortés

Cabe destacar que Adal Ramones es el conductor de este reality show y explicó las reglas e indicaciones del juego para, posteriormente, llevarlos al lugar donde vivirán durante este concurso.

¿Qué es “La Granja VIP” y cómo funciona este reality show?

A lo largo de 10 semanas, los 16 participantes serán puestos a prueba al enfrentarse a las complicaciones de la vida en el campo.

Los famosos permanecerán encerrados en un lugar recóndito del Ajusco, en la Ciudad de México, y tendrán que superar diferentes retos.

Además de su transmisión 24/7 en la plataforma de streaming de Disney, “La Granja VIP” tendrá galas en vivo de lunes a viernes a las 21:00 horas.

Finalmente, cada domingo se llevará a cabo la gala de eliminación a las 20:00 horas.

En cada gala semanal se decidirán puntos clave para el desarrollo del programa, incluyendo a los famosos en riesgo de abandonar la competencia.

Además, a lo largo del reality show los participantes tendrán que conseguir su alimento, cuidar animales y hacerse cargo de un huerto.

¿Qué sucederá en cada gala de “La Granja VIP”?

El sábado es el único día de la semana que no tendrá gala de “La Granja VIP“. Las actividades para cada transmisión se repartirán así:

Prueba del capataz (Lunes) – Se definirá quién tomará las decisiones importantes en la semana

– Se definirá quién tomará las decisiones importantes en la semana Nominaciones (Martes) – Los participantes elegirán a los famosos que quedarán en riesgo de salir

– Los participantes elegirán a los famosos que quedarán en riesgo de salir Asamblea (Miércoles) – Dos concursantes se batirán en duelo y el perdedor formará parte de los nominados

– Dos concursantes se batirán en duelo y el perdedor formará parte de los nominados Salvación (Jueves) – Uno de los nominados tendrá la oportunidad de quitar su nombre de la placa y garantizar su estancia

– Uno de los nominados tendrá la oportunidad de quitar su nombre de la placa y garantizar su estancia Traición (Viernes) – Quienes se creían a salvo estarán en riesgo

Las eliminaciones de los domingos verán a los participantes colgar el sombrero y despedirse del programa, tal como sucedía en “La Casa de los Famosos“.

¿Qué pasó en la primera emisión de este programa?

La noche del 12 de octubre marcó el gran estreno de “La Granja VIP“, en donde se anunciaron los últimos integrantes del reality show:

Eleazar Gómez

La Bea

Carolina Ross

Sergio Mayer Mori

Lola Cortés

Una vez dentro, las celebridades participaron en la primera mecánica de convivencia: la cadena de salvación, en la que cada participante debía salvar a un compañero y, con ello, elegir cama.

La sorpresa fue que no había suficientes camas para todos, lo que obligó a algunos granjeros a compartir espacio desde la primera noche.

Finalmente, se anunció al primer nominado de la temporada: César Doroteo, quien será peón y dormirá en el granero con Alfredo Adame, Manola Díez y La Bea.