Litzy revela detalles de su boda con el chef Poncho Cadena

Litzy se va a casar. Foto: Cuartoscuro

Litzy se confesó y dio detalles de su próxima boda, luego de recibir el anillo de compromiso de su pareja, el chef Poncho Cadena. La cantante aseguró que ya tienen pensada una fecha y un lugar en el cual celebrar su enlace nupcial.

“Queremos en octubre, es el plan que tenemos, es un mes que nos gusta mucho a los dos. Aquí en la Ciudad de México queremos, estamos pensando en Cabo, porque allá también hay muchas amistades, sobre todo de Poncho. Y tiene uno de sus restaurantes allá, pero dijimos mejor Ciudad de México y después armamos un pachangón allá en Cabo, más informal”

En entrevista con “Ventaneando” la cantante aseguró que el programa “Máster Chef”, donde conoció a su ahora prometido, le cambió 100% la vida. Sin embargo, reveló que no esperaba conocer el amor en el proyecto.

“Máster Chef me cambió la vida al 100% yo venía de una etapa un poco triste porque mi papá había estado enfermo, falleció… y cuando empecé a cocinar y a conocer a mis compañeros en el concurso me fui llenando de alegría y ahí él me vio. Dice que desde el momento en el que me vio dijo: ‘ella’. Ya después de eso pudimos conocernos y empezar la relación y quién se iba a imaginar, comprometida”

La intérprete de “No te extraño”, reveló que su felicidad es tan evidente que la gente que la rodea le hace ver que se nota lo bien que se encuentra junto al chef Poncho Cadena.

“Me ven feliz y todo el mundo es como ‘qué gusto verte tan feliz, hace mucho que no te veías con brillo en los ojos’. Mi mamá está fascinada, mis hermanas, mi abuelita, toda la familia contenta”

A través de su cuenta oficial de Instagram, Litzy reveló que llegaría al altar junto a Poncho Cadena luego de que el chef le entregara el anillo de compromiso el pasado 30 de enero.