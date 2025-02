Litzy se va casa con Poncho Cadena, juez de MasterChef

GENERANDO AUDIO...

Litzy y Poncho se conocieron en MasterChef. Foto: Cuartoscuro

La actriz y cantante Litzy y el chef Poncho Cadena, juez del programa MasterChef, anunciaron su compromiso matrimonial tras conocerse en el set de grabación del reality show.

Poncho Cadena compartió cómo surgieron sus sentimientos hacia la artista: “Una persona tan bella por dentro y por fuera a mí me provoca tratarla lo mejor posible. Nace, no fue algo que pensé, no es algo que tenía planeado, yo venía a hacer un trabajo por el cual tengo un profundo respeto. En mi vida nunca me he metido con la nómina y pues pasó”, confesó el chef.

Aunque su primer encuentro ocurrió en MasterChef Celebrity, su romance comenzó cuando la temporada llegó a su fin. Con el tiempo, su relación se consolidó y hoy se encuentran en plenos preparativos de boda.

Litzy, por su parte, no ocultó su entusiasmo por la relación: “Nos reímos mucho juntos, ha sido divertido todo lo que vivimos. Es un caballero, me encanta, me parece guapísimo, me encantan sus canas, me encanta cómo me habla y además me cocina delicioso”, expresó la cantante.

Si bien la pareja aún no ha definido la fecha exacta ni el lugar de la ceremonia, sí adelantaron que planean casarse en octubre de 2025. Entre sus opciones contemplan la Ciudad de México o el desierto de Baja California como posibles escenarios para el gran día.

Durante la presentación de MasterChef Celebrity Generaciones, los futuros esposos bromearon sobre la posibilidad de que Rossana Nájera, quien también participó en la temporada 2024, sea madrina de la boda.