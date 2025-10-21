GENERANDO AUDIO...

No hay fecha para la boda entre Litzy y Poncho Cadena. FOTO: Getty Images

Litzy y el famoso chef Poncho Cadena pospusieron su boda, que estaba prevista para el pasado 11 de octubre de 2025, porque presuntamente el profesional de la cocina tenía papeles que finiquitar con su exesposa, informó una persona allegada a la pareja a TVNotas.

De acuerdo con el medio, todo tendría que ver con que Poncho Cadena aún no ha logrado divorciarse de su antigua pareja. Aunque Poncho creyó que el proceso sería rápido, la situación no salió como esperaba.

“Pensó que sería fácil lograr el papel, pero con el paso de las semanas se dio cuenta de que no podía casarse”, comentó la fuente.

Marcela Morales no le pondría fácil el divorcio a Poncho Cadena

La fuente informó que Poncho ya habría iniciado el proceso de divorcio en Guadalajara. Incluso, indicó que estaba dispuesto a darle lo que Marcela Morales, su expareja quisiera, pero al parecer su equipo legal le aconsejó que prolongara el trámite.

“Ya le dijo que si quiere todo, se lo da, pero ella, según entendí, por asesoría de sus abogados ha hecho que las cosas se compliquen. La realidad es que ella pensó que era un amorío más de él, pero en verdad Poncho está muy enamorado de Litzy. Por eso quiere que esto del divorcio ya quede antes de que acabe este año”, añadió.

Los viajes a las audiencias en Jalisco habrían desgastado al famoso mentor de MasterChef México, quien incluso ha tenido que cancelar varios compromisos laborales para acudir a dichas audiencias. Sin embargo, hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo.

¿Cuándo será la boda de Litzy y Poncho Cadena?

Según TVNotas, Poncho Cadena había propuesto una nueva fecha entre febrero y marzo de 2026, con la intención de tener suficiente tiempo para coordinar la planeación de la boda. Sin embargo, Litzy, cansada de los contratiempos, le pidió que primero resolviera su situación legal y después definirían con calma la fecha del enlace.

La fuente aseguró que Litzy ya no se muestra tan entusiasmada por casarse, aunque Poncho sigue muy emocionado por celebrar la ceremonia nupcial.

Hasta el momento, no hay una fecha tentativa para el matrimonio. La elección inicial se había hecho por la cercanía con el cumpleaños de Litzy, pero ahora no se sabe lo que ocurrirá.

“Ella quería esas fechas por su cumpleaños, pero ahora que no se hará, no hay una fecha tentativa. Puede ser que sea el próximo año o que se queden como los eternos novios”, expresó la fuente.

Anteriormente, Litzy declaró a los medios que no habían tenido tiempo para preparar la boda y, al no poder avisar con anticipación a los invitados, decidieron tomarse más tiempo para planificarla adecuadamente.