“No te dejes estafar”: Livia Brito denuncia cuentas falsas que se hacen pasar por ella en Telegram

Livia Brito denunció la existencia de cuentas falsas en Telegram que se hacen pasar por ella. La actriz alertó a sus fans señalando que “no se dejen estafar” ni que les quiten su dinero.

De acuerdo con Livia Brito, las cuentas falsas que se crearon con su imagen piden dinero a cambio de una convivencia con ella. La estrella cubana aclaró que sólo existe una plataforma por la que sí pueden platicar con ella, detallando que es posible mediante su mundo azul (OnlyFans).

Livia Brito hizo una transmisión en vivo en Instagram para alertar a sus fans del fraude a través de cuentas falsas en Telegram que usan su nombre para obtener dinero.

La intérprete dejó claro que tampoco pertenece a ningún grupo que promociona una interacción con ella porque el único medio para hacerlo es su cuenta en OnlyFans.

Tras desmentir su relación con las cuentas que ofertan un acercamiento a la actriz, Livia explicó cómo se puede llegar a la plataforma en la que es posible mantener un contacto con ella.

“No te dejes estafar, no tengo grupos de Telegram, no tengo grupos raros por ahí en donde pida dinero. Sólo por el enlace de mi perfil de Instagram, por ahí me pueden contactar y suscribir”

Livia Brito