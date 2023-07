Livia Brito deslumbra con minivestido azul en foto por su cumpleaños

Livia Brito robó miradas con la foto de su cumpleaños en la que luce un entallado minivestido azul que resalta su silueta. La actriz compartió que la pasó muy bien en el festejo de sus 37.

Así como Camila Sodi impactó hace poco con un vestido muy veraniego, Livia Brito se dejó ver muy bella en redes sociales durante los festejos por un año más de vida.

La estrella de “Muchacha italiana viene a casarse” eligió este modelo de vestido para celebrar su cumpleaños. En su mensaje comentó que no publicó fotos el pasado 21 de julio porque la pasó tan bien que se olvidó de internet.

Dos días después apareció en Instagram para agradecer por las muestras de amor.

“Muchas gracias a todos por sus felicitaciones. No tuve foto de cumple porque me la pasé tan bien que se me olvidó tomármela, pero estuve rodeada de mis seres queridos y amigos. Los quiero mucho mis aLIVIAnados”

Escribió Livia Brito