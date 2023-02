“Le ponía clavos a la puerta para que no entrara”: Livia Brito revela abuso sexual de Danny Frank

Livia Brito duró 11 años como pareja de Danny Frank. Foto: GettyImages

A días del escándalo del exnovio de Livia Brito, quien fue detenido por autoridades mexicanas, la actriz hizo una fuerte confesión sobre su vida personal señalando que sufrió abuso sexual por parte del cantante Danny Frank.

La estrella cubana habló del abuso sexual que sufrió en la relación en la que estuvo 11 años. Detalló que llegó a tomar medidas para su seguridad como ponerle clavos a la puerta para evitar ser agredida.

Livia Brito revela abuso sexual de Danny Frank

Livia Brito recordó que pasó por esta etapa difícil cuando aún era edecán e iniciaba sus estudios de actuación. La protagonista de telenovelas mexicanas y Danny Frank se conocieron en la adolescencia.

En una entrevista con Yordi Rosado, la actriz destapó que el cantante colombiano abusó de ella.

“Danny era cantante y entonces llegaba a las 6 de la mañana, borrachísimo, hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme” Contó Livia Brito

La estrella de telenovelas como “Muchacha italiana viene a casarse”, “La Piloto” y “La desalmada”, agregó que tomó medidas para que su pareja no entrara a la casa que compartían. También dijo que la familia del cantante estaba al tanto y no la apoyaron.

“Yo le ponía clavos a la puerta para que él no entrara, él rompía la puerta. Yo en esa época todavía era edecán y estaba empezando a estudiar en el CEA… Su mamá es muy cristiana, entonces él me decía, ‘esa es tu obligación porque la mujer debe darle sexo al marido’, pero yo me tenía que levantar a las 6 y él llegaba a las 5” Livia Brito

Brito no tuvo reparos para hablar de los conflictos que pasó con Frank.

“Duré 11 años con Danny Frank, en esa relación tuve muchos problemas porque era muy alcohólico” Livia Brito

Livia indicó que se dio cuenta que Danny le fue infiel porque descubrió que ella ya no le gustaba. También comentó que pasó por violencia psicológica.

“Él me decía que yo no servía para un cu**, así me decía. ‘Tú no sabes cocinar, no sirves para esto, no sabes hacer nada’. Yo no sabía cómo salirme de ahí, hasta que ya fui independiente y tuve dinero para irme a rentar yo sola porque no quería regresar con mis papás” Livia Brito

La actriz dio las razones por las que no denunció a su ex y el por qué no había tocado el tema.

“Él me llegó a pegar para tener sexo conmigo, lo que pasa es que yo a veces me callo muchas cosas. Digo, ‘¿para qué voy a decir?’, si al final voy a seguir trabajando y ser quien soy. Lo que digan lo demás no me importa porque yo voy a seguir luchando” Livia Brito

¿Quién es Danny Frank, el ex de Livia Brito?

Danny Frank es un cantante de música tropical que nació en Cali, Colombia. Su carrera ha destacado en México y Estados Unidos.

En 2005 se mudó a territorio mexicano, tiene 42 años de edad y está casado con la influencer Darly Beltrá.