Lo vuelve a hacer: Ninel Conde enciende redes con bikini

Ninle Conde impactó con bikini en redes. Foto: Gettyimages / Archivo

Ninel Conde, más conocida como el “Bombón asesino”, sigue en buena forma física desde hace años, por ello, no dejó de presumir su figura. En Instagram, la también actriz colocó un par de instantáneas en donde lució un bronceado espectacular.

Fotos del “Bombón asesino”

Ninel Conde colocó las instantáneas en su cuenta de Instagram este sábado, además, de un mensaje, el cual invitó a sus seguidores a interactuar.

“Feliz sábado, bombones, ¿qué harán este fin de semana?

A) Me quedaré en casa

B) una salida familiar

C) Aprovecharé para limpiar y hacer pendientes personales”

La respuesta de sus seguidores en dicha red es por lo general buena, por ello, recibió comentarios positivos:

“Espectacular”

“Estás hermosa”

“Hermosa”

En las fotos Ninel Conde lució un espectacular abdomen, el cual se le notó muy marcado y casi sin grasa.

No todo es glamur

El pasado mes de febrero, la cantante sufrió una caída, la cual le provocó un chichón en la frente. En un video, Ninel Conde contó que fue el dolor de un cólico, lo que la llevó a desmayarse, golpearse la cara y morderse la lengua.

“Me levanto con un cólico, un retortijón. Tremendo chichón me salió porque con el cólico tan grande que me dio por el té laxante, me desmayé del dolor y caí al suelo. Hasta la lengua me mordí. Estoy con un gran chichón”.

En las imágenes que compartió la cantante se observó el golpe en la cara de Ninel Conde. Por el impactó se le notó el “chichón”, también, la coloración propia de un golpe fuerte.

En ese sentido, el mes de marzo, del presente año, Ninel Conde presentó a su novio, a quien no tuvo reparo en darle un beso para la cámara mientras paseaban por Nueva York, Estados Unidos. Aquí la historia.