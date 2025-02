Lola Ponce cuenta que fue un sueño grabar con Armando Manzanero y cómo le ayudó su esposo Aarón Díaz

GENERANDO AUDIO...

La cantante y actriz argentina Lola Ponce lanzó el EP “Lola Canta Manzanero” en el que rinde homenaje al legendario compositor mexicano Armando Manzanero. En este trabajo, la artista interpreta algunas de las canciones más icónicas del maestro, manteniendo la esencia de su música con arreglos que combinan lo clásico y lo contemporáneo.

En entrevista con Unotv.com, Lola Ponce aseguró que el proyecto nació como un sueño pero que contó con el apoyo de su esposo, el actor Aarón Díaz, y de Juan Pablo Manzanero, hijo del compositor, quien también se encargó de la producción del disco.

“Siempre he soñado en grande, y una mañana le dije a mi esposo: ‘Me encantaría cantar con Armando Manzanero‘. Él me miró y me dijo que conocía a su hijo y que lo llamaría. En cuestión de días ya estaba en Ciudad de México con una carpeta llena de sus canciones”, recordó la cantante sobre cómo comenzó el proyecto.

El disco incluye cinco canciones, entre ellas la emblemática “Somos novios”, que fueron grabadas en una versión especial con orquesta filarmónica y los ingenieros de audio con los que trabajó Manzanero a lo largo de su carrera. “Fue muy emocionante, porque se siente natural, real, como si estuviéramos en un show en vivo”, explicó Ponce.

La artista también destacó la humildad y generosidad de Manzanero, quien los recibió con los brazos abiertos: “Nos agradeció por querer reinterpretar su música y estaba fascinado con el proyecto. Es increíble cómo los grandes artistas tienen esa sencillez y autenticidad”.

Sobre las canciones que forman parte del disco, Ponce expresó que cada una de ellas es como una película, llena de matices y emociones. Sin embargo, reveló que “Cuando estoy contigo” es una de las que más la conmueve: “Habla de valorar a las personas que nos rodean y celebrar el amor en todas sus formas”.

La cantante también compartió su emoción al ver cómo las nuevas generaciones, incluyendo a sus propias hijas, disfrutan de la música de Manzanero: “Están acostumbradas a un sonido más digital, pero cuando escucharon la orquesta me dijeron ‘Wow’. Eso me llena de felicidad, porque significa que este legado sigue vivo”.

Planes de gira y una presentación especial en Argentina

Lola Ponce tiene grandes planes para llevar este tributo a los escenarios más importantes del mundo, y su primera presentación oficial será en Mendoza, Argentina, el 9 de marzo, durante el cierre de la tradicional Fiesta de la Vendimia.

“Será un concierto con orquesta sinfónica, en un lugar maravilloso al pie de la Cordillera de los Andes. También cantaré temas de mi repertorio en italiano, español y canciones que han marcado mi carrera de 25 años”, adelantó.

Con este proyecto, Ponce no solo honra la música de Manzanero, sino que también busca inspirar a las nuevas generaciones a conectar con el romanticismo y la emoción que caracteriza sus composiciones. “Espero que quienes aún no han encontrado el amor, lo descubran con esta música, y quienes ya lo tienen, aprendan a valorarlo aún más”, concluyó.