Lola Cortés regresará al quirófano, ahora para quitar la matriz. Foto: Cuartoscuro

Lolita Cortés regresará al quirófano en abril, luego de que, hace un tiempo, le fuera diagnosticado cáncer de mama, por lo que tuvo que ser sometida a una doble mastectomía. De acuerdo con la famosa, la cirugía evitará que un nuevo tumor pudiera aparecer en el cuerpo.

“Esa es la que falta, para abril, que es lo que esperamos ya hacer… Se quedó pendiente esa cirugía, porque yo no estoy tomando ni rayos, ni quimios, pero estoy con un medicamento que lo que hace es acabar con mis hormonas, bloquear eso que fue lo que produjo el cáncer, pero eso puede provocar un cáncer de útero, para ya salir de ese problema quitemos todo”.

En entrevista con el programa “Ventaneando”, Lolita Cortés, quien causó revuelo como jurado de “La Academia” hace unos años, recordó que la cirugía para quitarle la matriz y el útero se quedó en espera, pues, cuando iba a ser atendida por esa razón le detectaron el cáncer de mama.

“Fui al ginecólogo porque yo estaba teniendo problemas con la matriz en el sentido de que yo seguía menstruando; a mi edad ya no debería, entonces mi doctor digo ‘yo creo la vamos a tener que quitar (la matriz)’ 10 días después sale que la matriz, en ese momento, esta perfecta y tengo un tumor muy grande”.

Lola Cortés aseguró que, ante los complicados momentos de salud que ha enfrentado, su familia ha sido uno de los pilares para hacerle frente a los malos ratos, pues, dijo, la “levantan”, cuando se derrumba.

“Tengo una familia, una maravillosa que está conmigo en las buenas y en las malas. Ninguno se ha derrumbado, entonces yo he tenido la fortuna de si me derrumbo, me levantan, así que vamos bien”.