¡Lorde regresa a México! Confirma tres conciertos con su gira “Ultrasound”

GENERANDO AUDIO...

La gira forma parte de la promoción de su álbum, “Virgin”. Foto: AFP/Archivo

Lorde, cantante y compositora neozelandesa, regresará a México para ofrecer tres conciertos para el próximo año.

Fue este jueves, a través de una historia compartida en la cuenta de Instagram de la intérprete de “Royals”, donde se dieron a conocer las fechas y venues de los shows.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Lorde en México

Como parte de la gira “Ultrasound”, Lorde visitará nuestro país para ofrecer conciertos en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México (CDMX).

Según la agenda del tour, las fechas y lugares de los shows quedan de la siguiente manera:

Monterrey, en el Auditorio Banamex, el 28 de abril de 2026 .

. Guadalajara, en el Auditorio Telmex, el 29 de abril de 2026.

Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, para el 1 de mayo de 2026.

Al momento, son las únicas fechas que Lorde ha anunciado para México.

¿Qué se sabe de la venta de boletos para ver a Lorde en México?

El aviso de las tres fechas programadas para Monterrey, Guadalajara y en la capital causó mucho revuelo para los fans de la intérprete, quien se presentó en nuestro país por última vez en 2022.

Con los conciertos confirmados, como señala la página de la artista, habrá una preventa el próximo 27 de octubre, para esto, hay que registrarse y, el 26 de octubre, las personas que lo hayan hecho, recibirán un código vía correo electrónico.

Por otro lado, Ticketmaster informó que habrá una preventa el próximo 28 de octubre, mientras que la venta general iniciará el miércoles 29 de octubre.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Lorde lanzó “Virgin” el 27 de junio de 2025, su cuarto álbum de estudio en el que encontramos temas como “What Was That”, “Man of the Year” y “Hammer”.

Como parte de la promoción del disco, que en general ha recibido críticas favorables, el “Ultrasound World Tour” arrancó oficialmente el 17 de septiembre pasado.