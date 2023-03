Lorena Herrera contó una situación difícil que vivió en un evento

Lorena Herrera, la actriz y cantante mexicana, llamó la atención recientemente por revelar un terrible momento que tuvo con un narcotraficante que la buscaba en una presentación.

Relata que lo que ocurrió pasó hace aproximadamente 6 años, durante una celebración, donde a su manager le solicitaron una foto con la actriz a cambio de una suma de dinero.

Aunque inicialmente se solicitó una fotografía, al parecer todo cambió, y terminó por revelarse que quien solicitaba acercarse a Lorena Herrera lo que quería realmente era salir con la cantante a cambio de dinero.

De acuerdo con la historia relatada, el representante de Lorena buscó limitar la cercanía del sujeto negando la petición, aunque el tipo era muy insistente.

Al ver que no podría tener lo que quería, pidió al menos poderse tomar una fotografía con ella para tenerla de recuerdo.

Su representante pudo reconocer que la persona que solicitaba la fotografía era un narcotraficante importante y por seguridad decidió no pedirle dinero al individuo por la fotografía.

Aunque se sentía insegura en el lugar, Lorena Herrera tenía que permanecer en donde se hospedaba, donde posteriormente recibió una visita inesperada durante la noche en su habitación.

El equipo de Lorena Herrera y ella, resolvieron la situación al darse cuenta quien era la persona.

Lorena pasó la noche en otra habitación, lo que le sirvió para que en el momento en el que el hombre que tocara su puerta no la encontrara e inclusive, si llegase poder entrar, no la ubicara.

Así fue como pudo resolver un susto que pudo terminar de una peor manera.

A mitad de marzo, Lorena Herrera contó que se recuperaba de una operación de dos hernias que tuvo, en una situación larga y dolorosa, luego de encontrarse en el espejo un vulto mientras se contemplaba el cuerpo.

Recientemente, resaltó que un hombre intentó sacarse una imagen con su celular con la actriz y terminó por darle un golpe accidental, cuando se está recuperando de la operación.

Aunque estaba visiblemente molesta, entendió que era un accidente lo ocurrido.

Anteriormente, la actriz compartió su experiencia en el quirófano en una publicación en Instagram con la que también alertó sobre la importancia de cuidar la salud.

“La forma tradicional en que se operan las hernias pues dejan una cicatriz bastante grande. La recuperación es tardada, es dolorosa, a mí bueno, me lo hizo un cirujano, me la hizo por laparoscopía, porque normalmente se pone una malla sobre la hernia, él me dijo que no me iba a poner la malla, que simplemente iba a coser la hernia”.

Lorenaherreraoficial Instagram