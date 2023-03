“Me veía una bola”: Lorena Herrera revela que acabó en el quirófano

Lorena Herrera llegó al quirófano para ser operada de hernias. Foto: Cuartoscuro

Lorena Herrera contó que terminó en el quirófano y se recupera de su operación de dos hernias aunque el proceso es tardado y doloroso. La actriz se dio cuenta de que algo no estaba normal a finales del año pasado cuando se notó una bola mientras se veía en el espejo.

La intérprete, para quien Luis Miguel no es un ejemplo a seguir, habló a detalle de su operación de dos hernias y ahora le cuesta trabajo realizar actividades como acostarse o levantarse porque su estómago no tiene fuerza.

Lorena Herrera fue operada de dos hernias

La actriz compartió su experiencia en el quirófano en una publicación en Instagram con la que también alertó sobre la importancia de cuidar la salud.

“Fíjense que hace 9 días exactamente me operaron debido a que me encontraron dos hernias, una hernia epigástrica que no es muy común y una hernia umbilical que sí es un poco más común. Se los comparto para que eviten pasar por este proceso porque la operación de una, o yo como en caso de dos, tiene que ser forzosamente con anestesia general” Lorena Herrera

La famosa, quien estuvo a punto de ser Gloria Trevi, habló de su recuperación tardada y dolorosa.

“La forma tradicional en que se operan las hernias pues dejan una cicatriz bastante grande. La recuperación es tardada, es dolorosa, a mí bueno, me lo hizo un cirujano, me la hizo por laparoscopía, porque normalmente se pone una malla sobre la hernia, él me dijo que no me iba a poner la malla, que simplemente iba a coser la hernia” Lorena Herrera

Lorena apuntó que una hernia se trata de una rotura, “se rompen los tejidos de la parte muscular y se empieza a salir parte del intestino”.

Sobre cómo se dio cuenta de que algo no estaba normal, agregó:

“El año pasado, yo me veía en el espejo, de repente me veía como una bola, pero una bola grande una bola como del tamaño de una pelota de golf, pero me la veía a veces sí y a veces no, en la parte alta del estómago esa era la epigástrica… Como no me dolía, no iba a ver a ningún doctor, ni a hacerme ningún estudio. Al final del año me fui a hacer un ultrasonido en las partes blandas y me detectaron una hernia, me checaron en el ombligo que tenía otra más grande”

Con su mensaje, Lorena alertó a sus seguidores destacando que su malestar se debió a malas practicas a la hora de hacer ejercicio.

“Estoy en plena recuperación, si les puedo decir que los primeros cuatro o cinco días fueron complicados. No te puedes acostar, acostarte te cuesta trabajo, te cuesta levantarte porque no tiene fuerza el estómago y no puedes hacer ejercicio. Estas hernias se me hicieron precisamente por eso, por hacer abdominales con mucho peso y al hacer abdominales nunca me ponía ni fija, ni mi cinturón” Lorena Herrera

Herrera también señaló que este padecimiento puede derivar en un estrangulamiento de hernia y la situación se da si no hubo atención con una cirugía. Esto ocurre porque “una parte del intestino (u órgano) es estrangulado por la hernia y si se necrosa ese pedazo, hay que cortarlo”.