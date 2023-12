De Café Tacvba a Zoé y Maldita Vecindad: Los 10 discos más emblemáticos de rock en México

El rock sigue vigente. Fotos: Cuartoscuro

El rock en México está plagado de bandas que han dejado discos considerados como emblemáticos por los seguidores de este género musical heredero del Rhythm and Blues.

Aunque el rock es vasto en México, con exponentes variados en todas sus vertientes como El Tri, Caifanes, Café Tacvba, La Cuca, La Lupita, Molotov, Resorte, Panteón Rococó y más, hay discos que se destacan de los demás por su significado, calidad pero, sobre todo, trascendencia.

En UnoTV hacemos un recuento de los mejores discos que México ha dado en el ámbito del rock, sin dejar de asumir que en gustos se rompen géneros y que, en cuestiones de arte, toda percepción es subjetiva.

Los 10 mejores discos del rock en México

1. Re / Café Tacvba

Indudablemente, Café Tacvba es una de las mejores bandas de rock que México ha dado. Su éxito se debe, en gran parte, a la fusión que los de Satélite realizan con otros géneros musicales globales y regionales.

El “Re”, segundo álbum de Café Tacvba, fue grabado en Los Ángeles, California y Cuernavaca, Morelos, bajo la producción de Gustavo Santaolalla y vio la luz en 1994.

El álbum, considerado por la revista Rolling Stone como el mejor en Latinoamérica, cuenta con verdaderos himnos como “La Ingrata”, “Las Flores”, “El Puñal y el Corazón” y “El Baile y el Salón”, entre otras.

2. La Revolución de Emiliano Zapata / Homónimo

En la década de los 70 vería la luz uno de los discos más emblemáticos del rock en México, “La Revolución de Emiliano Zapata”, del grupo que lleva el mismo nombre.

El álbum se destaca desde su inicio por la mezcla de rock y blues, aderezados por un poco de psicodelia musical, que la banda originaria de Guadalajara, Jalisco, realiza en rolas como “Nasty Sex”.

El álbum logró posicionarse en listas de popularidad de Estados Unidos y Europa, en una década en la que también se escuchaban bandas del calibre de Led Zeppelin, Pink Floyd, los Rolling Stones y Queen, por mencionar algunas.

3. Simplemente / El Tri

Mención aparte merece el disco “Simplemente” que vio la luz en 1987 y el cual, con un camino corto de ocho canciones, marcó un precedente en el rock en México, siguiendo los pasos del maestro Rodrigo González, con letras netas y directas.

El álbum contiene temas emblemáticos del rock en México, como “Triste Canción”, “Metro Balderas”, “San Juanico” y la gran “Sópleme usted primero”, con sus poderosos solos de guitarra.

“Simplemente” significa el primer álbum de estudio de El Tri, tras su época como Three Souls In My Mind.

4. No me hallo / El Personal

El disco “No me hallo” significó el álbum debut de la banda oriunda de Guadalajara, Jalisco, “El Personal”, influencia de bandas como Botellita de Jerez y Panteón Rococó, entre otras.

El álbum vio la luz en 1988 y quedó como fiel testigo del paso del vocalista Julio Haro y el baterista Pedro Fernández por la banda, puesto que fallecieron algunos años después de grabarlo.

En el “No me hallo”, la cuasi mítica banda “El Personal” mezcla elementos musicales tradicionales mexicanos con piano, algunas percusiones y un bajo poderoso que sentaron las bases para muchas de las bandas, incluidas las de reggae, que surgieron en la década de los 90.

5. Santa Sabina / Homónimo

En 1992 vería la luz uno de los álbumes más importantes de la época contemporánea: Santa Sabina, de la banda que llevaba el mismo nombre y que era liderado por la cuasi mítica Rita Guerrero.

Santa Sabina es una banda de rock oscuro, un poco progresivo y experimental, que vio la luz en 1988. En su disco homónimo incluyeron temas que a la postre serían considerados, por muchos, como de culto.

“Azul casi morado”, “No me alcanza el tiempo”, “Chicles” y “Labios Mojados”, entre otras canciones, engalanan este álbum en el que, indudablemente, la voz de Rita Guerrero, marca la diferencia.

6. El Circo / Maldita Vecindad

Si un disco de rock en México se sigue vendiendo en la actualidad, manteniendo su vigencia, ese es “El Circo”, el gran álbum con el que Maldita Vecindad logró un cambio en la escena musical del país.

El álbum, influenciado por todos lados de sonidos provenientes de Francia de mano y voz de Mano Negra y Argentina de mano y voz de Los Fabulosos Cadillacs, vio la luz en 1991.

El disco que contiene la gran “Kumbala”, “Pachuco”, “Un poco de sangre”, “Un gran circo”, “Solín”, entre otras rolas, es culpable, en gran medida, del boom del ska en México con la aparición de bandas como Panteón Rococó, La Tremenda Korte, Los de Abajo, Nana Pancha y más.

7. El Silencio / Caifanes

Desde su inicio, con la gran “Metamorféame” el disco “El Silencio” (1992) de Caifanes vaticina la fuerza que se puede esperar en los siguientes tracks.

El álbum está armado con temas que actualmente son considerados verdaderos himnos del rock en Latinoamérica como “No dejes que…”, “Nubes”, “Miércoles de ceniza” y “Hasta morir”, entre varios más.

La considerada “obra cumbre” de Caifanes fue su tercer disco de estudio. En 2012, Sony Music consideró que este álbum forma parte de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo.

El álbum conceptual fue grabado por Saúl Hernández, Diego Herrera, Sabo Romo, Alfonso André y Alejandro Marcovich.

8. Bueninveto / Julieta Venegas

El segundo álbum de estudio de Julieta Venegas, el cual fue producido por Gustavo Santaolalla y coproducido por Emmanuel del Real y Quique Rangel, de Café Tacvba, además de Joe Chiccarelli, vio la luz en el 2000.

El disco, que mezcla a la perfección el trip hop con el rock y cuyos sencillos fueron “Sería feliz” y “Hoy no quiero” le valió a Julieta Venegas la nominación a los premios Grammy Latinos en la categoría de “Mejor Álbum de Rock Vocal”.

Este álbum destaca por la participación de verdaderas eminencias en la música como Fernando Saunders, quien trabajó con Lou Reed, o el baterista Joey Waronker, músico de Beck, R.EM. y The Smashing Pumpkins.

9. Chúntaros Radio Poder / El Gran Silencio

El “Chúntaros Radio Poder” y su “free style norteño” son considerados por la revista Rolling Stone como parte de la música más emblemática de México.

Con mezclas que van del hip hop a la cumbia, con acordeón y percusiones a todo lo que dan, “El Gran Silencio” dio vida a canciones como “El retorno de los chúntaros”, “Rigomuffin”, “El canto de la serpiente”, “Cumbia Lunera” y algunos más infaltables en cualquier fiesta.

El disco de la banda regia vio la luz en 2001 y atrajo los reflectores de todo el mundo a la subcultura de Monterrey, aquella que se mueve entre “la raza de verdad, en la que el mitote se hace presente”, además de que significó visibilizar a los kolombias, cholombiamos y la cumbia rebajada.

10. Memo Rex Commander / Zoé

Lanzado en 2006, el “Memo Rex Commander” llegó a romper esquemas y demostrar que los sintetizadores y las ambientaciones también se podían mezclar magistralmente con baterías, guitarras, bajos y voces dispersas, propias del rock.

El álbum, meramente psicodélico, lleno de atmosferas, le valió a la banda liderada por León Larregui la nominación al premio Grammy en la categoría de “Mejor Álbum de rock alternativo Latino”.

El disco contiene canciones que a la fecha ya son considerados clásicos como “Vía Láctea”, “Memo Rex” y “Paula”, entre otros.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]