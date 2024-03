Los actores mejor pagados del 2023, según Forbes

Forbes la lista de los actores que más ingresos obtuvieron. Foto: AFP

En la antesala de la entrega de los premios Oscar, Forbes reveló la lista de los actores mejor pagados de 2023, donde el más ganador fue Adam Sandler.

El año 2023 en Hollywood quedará marcado por el fenómeno “Barbenheimer”, con las películas “Barbie” y “Oppenheimer” dominando la taquilla y las conversaciones en el circuito cinematográfico, sin embargo, en cuestión de que actor se llevó más dinero fue Sandler que no tuvo nada que ver con esos proyectos.

Desde que firmó un lucrativo contrato de cuatro películas por 250 millones de dólares con Netflix en 2014, Sandler ha mantenido su posición como uno de los actores más prolíficos y exitosos en la industria del entretenimiento.

En los primeros seis meses de 2023, los suscriptores de Netflix dedicaron más de 500 millones de horas a ver sus películas, consolidando su estatus como el actor mejor pagado del año, con ganancias estimadas de 73 millones de dólares.

El éxito de Sandler no solo se traduce en cifras monetarias, sino también en la libertad creativa que le otorga Netflix. Este año, protagonizó tres películas, incluyendo “Murder Mystery 2″ con Jennifer Aniston y “You’re So Not Invited To My Bat Mitzvah“. Además, sus 44 shows de comedia en todo el país contribuyeron a su impresionante total de ingresos.

Margot Robbie se posiciona como la segunda actriz mejor pagada, con ganancias de 59 millones de dólares. Su participación en “Barbie” la coloca como la persona más joven en la lista, destacando la tendencia de que los actores mayores continúan beneficiándose de décadas de éxitos pasados.

Tom Cruise, con 45 millones de dólares, y Ryan Gosling, con 43 millones, ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente. Cruise, de 61 años, sigue desafiando las normas al obtener el “primer dólar bruto” en sus contratos, mientras que Gosling, gracias a su papel en la película del año, disfruta de uno de los mayores sueldos de su carrera.

Otros destacados en la lista incluyen a Matt Damon, Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Jason Statham, Ben Affleck, y Denzel Washington, con ingresos que van desde los 24 millones hasta los 43 millones de dólares.

Lista de los 10 actores mejor pagados en 2023