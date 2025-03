GENERANDO AUDIO...

Molotov y Los Ángeles Azules en la noche 1 del Vive Latino 2025 | Fotos: Ocesa

El 25 aniversario del Vive Latino tuvo diversos invitados de honor y varios momentos memorables, entre ellos: la aparición de Jay de la Cueva y Tito Fuentes juntos con Molotov, así como la actuación sorpresa de Belinda con Los Ángeles Azules.

Molotov, como en los viejos tiempos, en el Vive Latino 2025

Algunas bandas son sinónimo del Festival Iberoamericano de Cultura Musical y una de ellas es Molotov, uno de los invitados habituales a lo largo de los primeros 25 años de vida del Vive Latino. En este aniversario, no podía faltar el “power mexicano”.

Una de las noticias que hicieron ruido en la semana fue el anuncio de que Tito Fuentes, guitarrista de la banda, no podría presentarse por problemas de salud. ¿La buena noticia? Sería reemplazado por Jay de la Cueva, miembro fundador del grupo.

Lo que nadie se esperaba es que Tito sí apareciera en el Vive Latino 2025 por dos canciones para compartir el escenario con sus compañeros y con el propio Jay de la Cueva. “Ojalá que en el futuro, toquen los cinco juntos”, clamaron los usuarios en redes sociales.

Foto: Ocesa

En 19 canciones, Molotov exploró su larga historia musical, con temas que aluden a las diferentes etapas de su trayectoria, incluyendo:

Frijolero

Gimme tha Power

Marciano

P*to

Los fans, y no tan fans, de Molotov coincidieron en que ésta fue una de sus mejores presentaciones en años; por esta razón, fueron los encargados de cerrar la actividad en el escenario principal del Vive Latino 2025.

Los Ángeles Azules brillan en el 25 aniversario del Vive Latino

Otro grupo que, a pesar de no ser de los géneros predilectos del Vive Latino, suele estar en el line-up del festival es Los Ángeles Azules, que aprovechan su sonido ya inconfundible para poner a bailar hasta a los más puristas de la música.

Una hora les bastó a los hermanos de Iztapalapa para hacer olvidar el cansancio a los asistentes que tuvieron que soportar un calor abrumador en la Ciudad de México. Pero si la cumbia no era suficiente, tenían un ingrediente adicional: las invitadas.

Belinda, Natalia Lafourcade, Denise Gutiérrez y Ximena Sariñana acompañaron a Los Ángeles Azules ante la sorpresa de quienes se encontraban en el escenario Amazon Music. Pocos lo vieron venir, pero quienes creyeron, se alzaron al final.

Foto: Ocesa

Y, claro, no todos bailan, pero no hay quien no mueva el pie o cante a todo pulmón “Entrega de Amor” o “17 Años“. Incluso, alguno que otro escuchó a Belinda cantando “Amor a primera vista” para decir “esa es la canción de ‘Emilia Pérez’, ante la risa de quien entendió la referencia.

Si algunos de los headliners habían desilusionado a los aficionados, Los Ángeles Azules regresaron para recordar que este no es un Vive Latino normal, sino que es su 25 aniversario.

Otros momentos destacados de una noche mágica en la CDMX

Scorpions no reunió a tanta gente en el Vive Latino como se hubiera esperado, tal vez como castigo por la cancelación del año anterior, pero quienes estuvieron han estado por años esperando y siguiendo a los músicos alemanes.

Pero fue al final del show en el escenario principal que el público estalló, precisamente cuando los éxitos de la banda comenzaron a sonar:

Wind of change

Still loving you

Rock you like a hurricane

Foto: Ocesa

Caifanes también regresó a uno de los escenarios que forjaron su leyenda como una de las mejores agrupaciones mexicanas de todos los tiempos. Y aunque hubo reclamos por el volumen bajo, el setlist estuvo plagado de sus éxitos como “Afuera” y “Antes de que nos olviden”.

Por otro lado, Foster the People se lució como uno de los invitados especiales no iberoamericanos que reunieron al nicho de fans de esta banda californiana. Al final, fue con “Pumped of kicks” que la velada valió la pena.

La actividad del Vive Latino 2025 continuará este domingo 16 de marzo cuando se presenten Zoé, Porter, Keane, Mon Laferte y más.