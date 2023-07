“Los artistas: Primero trazos”, obra de María Dueñas se convierte en serie

“Los artistas: Primeros trazos” serie de María Dueñas. Foto: Gettyimages

La escritora María Dueñas se adentró en el mundo del streaming con la serie “Los artistas: Primeros trazos”, anteriormente ya había participado en la adaptación de algunas de sus exitosas novelas, como “El tiempo entre costuras“, pero esta es la primera vez que desarrolla una idea originalmente concebida para la pantalla chica.

“Los artistas: primeros trazos” cuenta con la participación de Ximena Romo (“Señorita 89“) y el actor español Maxi Iglesias (“Valeria“). Ambos dan vida a la pareja protagonista de este relato, personajes, que por circunstancias difíciles, los encontratán una motivación común para formular un audaz plan y sacar provecho del mundo de los coleccionistas.

Es una serie que explora el lucrativo y oscuro ámbito de la venta de obras de arte. Con personajes atractivos, que combina el glamour y la intriga del mercado del arte.

La actriz mexicana Ximena Romo reveló a UnoTV.com, que le hablaron a ella directamente para protagonizar esta serie, que se filmó en España y Miami: “en cuanto me dijeron del proyecto de irme a España, de que estaba María Dueñas involucrada y me dijeron de que se trataba el personaje no había forma de que yo dijera que no”.

Para Maxi Iglesias es su primer protagónico, quien quería separarse de los galanes que ha realizado en otras series como “Valeria”, “Velvet” e “Ingobernable”.

“No se aborda desde un punto de vista del galán y si alguna vez estaba por ahí asomando en guión, me tomé la licencia, con todo el respeto, de rebajarlo, no quería eso porque al final era lo fácil y yo también por trayectoria y por mi carrera no quería caer en el ¡ah como es el galán, le va a salir bien!. He querido enseñar un Yago frágil y vulnerable”, dijo el actor.

¿De qué trata “Los artistas: Primeros trazos”?

Cata (Ximena Romo) es una experta en arte mexicano que, debido a una serie de eventos desafortunados, se encuentra trabajando en un restaurante en Madrid. Por otro lado, Yago (Maxi Iglesias), es un anticuario que tuvo que cerrar su negocio y ahora busca una nueva forma de ganar dinero.

El destino une a estos dos personajes y los convertirá en una pareja dispuesta a engañar a compradores de obras de arte. Sin embargo, su talento para estafar a millonarios se ve amenazado por la determinación del inspector Olazabal (Francesco Garrido), quien comienza a rastrear sus fechorías. La serie ya está disponible en ViX+.

“Al final son dos personas que están sobreviviendo como buenamente pueden y no les quiero justificar, pero creo que eso también es muy bonito de ver y creo que enseguida se logra empatizar con ello”, añadió Ximena.