¡Si tocan a México, nos tocan a todos! Los Caligaris despiden a Federico Zapata tras insultar a los mexicanos

Los Caligaris se deslindaron de los comentarios de su exintegrante. Foto: Twitter

Los Caligaris despidieron a su trompetista Federico Zapata tras hacer comentarios pocos favorables sobre el futbol mexicano, a raíz de que un comentarista deportivo catalogara al portero de la campeona Argentina, Emiliano Martínez, de “fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe”.

La agrupación argentina publicó un comunicado en su cuenta de Twitter donde informó que los dichos vertidos por su ahora exintegrante no “reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente” y ante tal situación anunciaban su “desvinculación” de la banda.

Señalan que dichos comentarios estuvieron “llenas de violencia” y no “nos representan” y que su objetivo siempre “fue, es y será sembrar alegría y amor” asegurando que “México es patria y cada mexicano, un hermano”. Finalizaron el comunicado expresando su amor al país con “si tocan a México, nos tocan a nosotros”.

¿Qué fue lo que dijo el exintegrante de Los Caligaris?

Federico Zapata respondió el comentario que hizo un deportista deportivo quien calificó al portero de Argentina, Emiliano Martínez, de “fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe”, generando una gran cantidad de comentarios y entre ellos, estuvo el del ahora exintegrante de Los Caligaris.

“Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota… Dejen de llorar. prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá son extranjeros… Marica”, escribió Zapata y de inmediato recibió una ola de desaprobación.

Ver más Nene porque borraste tu tweet acaso tu representante te dijo!!!! Te acabas de cerrar las puertas de mexico pic.twitter.com/DUniuXIVy9 — Marco APG (@marco_apg_III) December 21, 2022

Poco después, el exmiembro de Los Caligaris borró su tuit y emitió un par más a modo de disculpas; pero el daño ya estaba hecho.

“Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir”.