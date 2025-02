El legendario músico Alex Lora y su icónica banda, El Tri, se preparan para celebrar 56 años de trayectoria con un concierto en el Estadio GNP el próximo 15 de febrero y tras cinco décadas de actividad musical asegura que su público también incluye a los más jóvenes que incluso se saben sus canciones.

Con más de medio siglo de carrera, El Tri ha encontrado un nuevo impulso gracias a las redes sociales. Su canción “Ya no le metas” se ha viralizado en TikTok, atrayendo a una nueva generación de oyentes, declaró el rocanrolero en entrevista a Claro Música.

“Los chavitos se saben mis rolas mejor que yo. Creen que las acabo de inventar hace un mes”. Alex Lora

A pesar de que el aniversario oficial se cumplió el 12 de octubre de 2023, la banda no pudo realizar un evento especial debido a los compromisos de Lora con la obra Jesucristo Superestrella. Sin embargo, la espera ha valido la pena y la celebración promete ser épica.

Desde su primera presentación en 1968, coincidiendo con la inauguración de los Juegos Olímpicos en México, Lora ha sido un referente del rock en español. Con más de cinco décadas en la música, su público abarca varias generaciones, desde abuelos hasta nietos que descubren su música gracias a las plataformas digitales.

Las canciones de El Tri han reflejado la realidad social y política del país con temas de crítica a gobernantes o con situaciones de la vida cotidiana, la fe y hasta el humor.

“El Tri ha retratado en su música a cinco generaciones y media. Han venido a nuestras tocadas padres que dicen: ‘Yo ya no escucho rock, pero tuve que traer a mi hijo porque si no, no me lo perdona'”.

Alex Lora