Los conmovedores mensajes a Matthew Perry de los 5 actores de “Friends”

La muerte de Matthew Perry el pasado 28 de octubre conmocionó al mundo del entretenimiento, pero en especial a sus compañeros de la exitosa serie “Friends”.

La amistad de los seis protagonistas traspasó la pantalla y después de que terminó la serie en 2004, tras 10 temporadas, siguió fortaleciéndose con los años.

La muerte del querido “Chandler Bing” afectó de manera profunda a Jennifer Aniston “Rachel”, Courteney Cox “Monica”, Lisa Kudrow “Phoebe”, Matt LeBlanc “Joey” y David Schwimmer “Ross”.

Tras la muerte de Matthew Perry los cinco “amigos” lanzaron un comunicado conjunto donde expresaron su pesar, pero en días pasados se despidieron de “Matty”, como lo decían, a través de conmovedores mensajes en Instagram.

Lisa Kudrow, quien interpretó a “Phoebe”, era la única amiga que faltaba por despedirse de Matthew y compartió una publicación recordando las primeras etapas de la serie “Friends” y la influencia de Perry en su vida. Resaltó cómo jugaban al póker y compartieron múltiples momentos en el set, reiterando el brillante aporte de Perry al trabajo, incluso en momentos de enfermedad. A través de su mensaje, Kudrow agradeció tanto las risas compartidas como las lecciones de “gracia y amor” que aprendió de Perry.

“Gracias por hacerme reír tanto con lo que decías, que me dolían los músculos y se me saltaban las lágrimas TODOS LOS DÍAS. Gracias por tu corazón abierto en una relación a seis bandas que requería compromiso. Y un montón de charlas. Gracias por aparecer en el trabajo cuando no estabas bien y luego, ser completamente brillante. Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo lo que aprendí sobre la GRACIA y el AMOR al conocerte. Gracias por el tiempo que pasé contigo, Matthew”.