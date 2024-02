“Los Cuatro Fantásticos”: quiénes son los nuevos actores que interpretarán a los superhéroes

La película de “Los Cuatro Fantásticos” se estrenará en 2025. Foto: GettyImage

Marvel reveló que Pedro Pascal será Reed Richards (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby como Sue Storm (Invisible Woman), Joseph Quinn como Johnny Storm (Human Torch), y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (The Thing) en “The Fantastic Four“.

Los actores darán vida a “Los Cuatro Fantásticos”, que será la llegada oficial del cuarteto de superhéroes al Universo Cinematográfico de Marvel, y los reveló en sus redes sociales.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.



Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025.

Los cuatro protagonistas fueron revelados, pero no el villano de la cinta Dr. Doom, y también se dio a conocer que la cinta “The Fantastic Four” será estrenada el 25 de julio del 2025.”Los cuatro protagonistas fueron revelados, pero no el villano de la cinta Dr. Doom, y también se dio a conocer que la cinta The Fantastic Four será estrenada el 25 de julio del 2025.

Te decimos quiénes son los actores que interpretarán a Los Cuatro Fantásticos.

Pedro Pascal será Reed Richards (Mr. Fantastic)

Pedro Pascal lleva varios años en la industria participando en series como “Narcos”, “Game ot Thrones” y recientemente el éxito mundial “The Last of us” y “The Mandalorian”.

En el cine tiene créditos en las cintas “Triple Frontera”, “Mujer Maravilla 1984”, “La gran muralla”, “Kingsman: el círculo dorado” y recientemente trabajó con Pedro Almodóvar en “Extraña forma de vida”.

Vanessa Kirby como Sue Storm (Invisible Woman)

Vanessa Kirby es una actriz inglesa que ganó notoriedad por participar en la multipremiada serie “The Crown”, donde personificó a la princesa Margarita, hermana de la reina Isabel II.

En cine tiene créditos en cintas como “Napoleón”, “Misión Imposible” y “Fragmentos de una mujer”, por la cual recibió una nominación al Oscar y a varios premios más.

Joseph Quinn como Johnny Storm (Human Torch)

Joseph Quinn es un actor relativamente nuevo en la industria, su gran entrada al mundo del espectáculo fue con el papel de Eddie en la serie “Stranger Things”, personaje que se volvió parte de la cultura pop.

Después de su participación, su nombre es más común verlo en cintas, como en la próxima precuela de “Un lugar en silencio” que se estrenará en los próximos meses.

Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (The Thing)

Ebon Moss-Bachrach es un actor estadounidense, mejor conocido por interpretar el papel de David Lieberman en “The Punisher” y Desi Harperin en “Girls”.

Desde 2022, Moss-Bachrach ha interpretado a Richard “Richie” Jerimovich en la serie dramática The Bear.

Hasta la fecha, “Los Cuatro Fantásticos” no han tenido su película del MCU porque los derechos pertenecían a la 20th Century Fox, que produjo las 3 películas anteriores.