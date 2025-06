Los diseñadores detrás de los espectaculares vestidos de Adriana Fonseca para el Carnaval de Veracruz 2025

GENERANDO AUDIO...

Adriana Fonseca colaboró con diseñadores mexicanos. Foto: AFP

La actriz Adriana Fonseca volverá a brillar este viernes por la tarde como reina del Carnaval de Veracruz 2025, una fiesta que, según ella, le corre por las venas. Ahora lo hará envuelta en alta costura, colores simbólicos y una dosis de modernidad, tal como lo hizo en su participación anterior en 2002.

Para esta edición, la actriz eligió a dos reconocidos diseñadores: Mitzy, ícono de la moda mexicana, y Alberto Ortiz, creativo originario de Cancún.

“Son vestuarios de mucha moda, de mucho glamour, grandes, con espaldas, plumas…”, describió Fonseca, quien también reveló que cada traje ha sido cuidadosamente pensado para representar algo más que sólo estética.

“Yo estoy en todos los detalles, desde la elección de los diseñadores, los colores, el estilo de cada atuendo, hasta la conexión espiritual con los días del carnaval“, dijo a UnoTV.

Además, Fonseca explicó que suele vestirse del color del arcángel del día, un hábito que influyó en la selección de los colores de su look.

Cabe destacar, que el color asociado al arcángel del día viernes, es el verde, de acuerdo a la cultura popular.

Adriana Fonseca, una reina a la que le gusta innovar

Aunque la tradición dicta que las reinas deben llevar vestidos ampones, Adriana apuesta nuevamente por la innovación:

“Casi todos son de alta costura y muy grandes, pero quiero sacar uno que sea más sexy, más chiquito. En 2002 también aporté algo distinto, porque muchos de mis atuendos eran pegados o de dos piezas”. Adriana Fonseca

Adriana Fonseca regresa como la reina de su hogar

Más allá de la moda, para Adriana Fonseca ser parte del Carnaval de Veracruz significa volver a sus raíces: “Yo nací y crecí en el puerto de Veracruz. Amo Veracruz. El carnaval es la fiesta más importante del estado, se paraliza todo, no hay escuela, no hay trabajo”.

La actriz, de 46 años, también compartió que valora el contacto con la gente durante los desfiles.

“Me gusta convivir, platicar, estar cerca de la gente. A veces me camuflajeo y ni me reconocen, pero me encanta observar, estar ahí, ir al centro”, dijo.

“A veces se me acercan y me dicen cosas muy personales. Si están pasando por algo, yo siento que un abrazo o una sonrisa les puede cambiar el día. Es muy poderoso para mí brindarles amor y energía”, agregó.

Inspiración para otras generaciones

Por último, Adriana ve su papel como reina del Carnaval como una plataforma para inspirar a otras mujeres.

“A veces se me acerca una niña que quiere ser actriz, que la tiene difícil, y yo quiero enseñarle que sí se puede. Que con disciplina, sabiendo lo que quieres, puedes lograrlo”, concluyó.