Criar a un niño con discapacidad puede ser una odisea, Bárbara Anderson lo sabe de primera mano y lo plasmó en “Los dos hemisferios de Lucca”, un libro que narra su experiencia como madre de un niño con parálisis cerebral y la lucha por poder viajar a la India para realizar un tratamiento experimental.

El libro de la periodista argentina fue publicado en 2019 y tuvo una gran recepción, siendo la primera en abordar la discapacidad desde una perspectiva biográfica en décadas.

“Desde la época de Gaby Brimmer, en los años 70, no se había contado una historia real y actual sobre discapacidad”, comentó Bárbara Anderson.

Bárbara Anderson escribió el libro “Los dos hemisferios de Lucca”. Foto: UnoTV.

Esta es la historia de Bárbara Anderson

La historia de Lucca está marcada por un desafiante comienzo. “Mi embarazo fue normal, era mi primer hijo y tomamos los cursos de preparto, teníamos todo listo”. Sin embargo, un error durante la anestesia epidural derivó en un infarto para Anderson y en sufrimiento fetal para Lucca.

“El cordón umbilical se congeló y dejó de mandar oxígeno. Lucca tuvo que ser reanimado y yo también”, dijo Bárbara Anderson a Claudia Lando, en el podcast “3, 2…Uno, la entrevista”.

Bárbara vivió con culpa por años, creyendo que no había empujado correctamente durante el parto.

“Cuando escribí el libro, mi editor me pidió reportear mi propio parto. Volví con mi obstetra y me explicó lo que realmente había pasado. Entendí que no fue mi culpa, que los dos sufrimos lo mismo”. Esa revelación cambió por completo su relación con su hijo.

El diagnóstico de Lucca llegó a los tres años de edad

El diagnóstico de Lucca llegó a los tres años. “Hasta entonces, solo nos hablaban de leucomalacia y daño en la sustancia blanca del cerebro. Nadie nos decía parálisis cerebral. Durante esos primeros años, lo sometimos a terapias de todo tipo: físicas, sensoriales, intelectuales, de succión, alimentación y respiración”.

La falta de información y de apoyo institucional hizo que cada paso fuera un mayor desafío para la familia de Bárbara.

“La energía, los presupuestos, el tiempo, todo se enfoca en él. Se dice que es como tener trillizos, porque el desgaste emocional, económico y humano se triplica”.

Enfrentar ataques de epilepsia y constantes hospitalizaciones conllevó una incertidumbre permanente. “Cada crisis era un interrogante: ‘¿Se salvará? ¿Podremos traerlo de vuelta a casa?'”, añadió Bárbara Anderson.

“Los dos hemisferios de Lucca” llegan a Netflix

La historia de Bárbara Anderson y su hijo Lucca es un testimonio de lucha, amor y transformación, la relevancia del libro atrajo la atención de una ejecutiva de Netflix, quien compró los derechos para llevarlo a la pantalla.

“Me llamó Mariana Chenillo para decirme: ‘Me encantó, ¿me das permiso para que lo compre y se lo lleve a mis jefes? Porque creo que les va a gustar’. Ahí empezó todo este derrotero hasta que terminamos en la televisión“.

Desde el inicio, Anderson impuso dos condiciones para la adaptación cinematográfica. La primera fue que el actor que interpretara a Lucca tuviera parálisis cerebral. “No quería a alguien con otra discapacidad. Era lo más genuino y necesario para darle visibilidad a personas con discapacidad, que tienen muy poca representatividad en la pantalla”.

La segunda fue incluir la canción “Fix You” de Coldplay, una pieza con un profundo significado en la vida de su familia. “Era muy difícil de conseguir porque Chris Martin no quería venderla“, pero el músico cambió de idea tras recibir una carta escrita por Bárbara.

La adaptación de “Los dos hemisferios de Lucca” a la pantalla no solo busca contar una historia de amor y resiliencia, sino también dar visibilidad a la discapacidad de manera honesta. “Es un tema del que poco se habla, pero que necesita ser contado con verdad y representación real”.