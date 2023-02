Los hijos de Pablo Lyle enviaron cartas a la jueza para tratar de reducir su sentencia

Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años de prisión. Foto:

El actor mexicano Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años de prisión más 8 de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario, luego de que protagonizara una agresión mortal contra Juan Hernández, a días de la audiencia de sentencia se han filtrado las cartas que sus hijos le enviaron a la jueza Marisa Tinkler Mendez para tratar de que la pena para su padre fuera menor.

Para fijar la sentencia, la jueza Marisa Tinkler Mendez aseguró que consideró todos los elementos presentados en la Corte y declaró que el señor Hernández no merecía morir por lo que ocurrió ese día; dijo que la actuación de Pablo Lyle fue un acto de violencia, por lo que fijó una sentencia de 5 años de prisión más 8 de libertad condicional; además, tendrá que cumplir con 500 horas de servicio comunitario y terapias para el manejo de la ira.

Durante la audiencia de sentencia de Pablo Lyle se presentaron testimonios por parte de la fiscalía y la defensa, sin embargo, las cartas de los hijos del actor, Aranza y Mauro, de 12 y 8 años, no se hicieron públicas.

El programa Ventaneando fue quien divulgo el contenido de las epístolas de los hijos de Lyle a la jueza.

“Mi nombre es Mauro, tengo 8 años y soy hijo de Pablo Lyle. Yo estuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán. Lo extraño mucho, yo sé que mi papi no se atrevería a lastimar a alguien, yo estaba chiquito. Mi padre es muy divertido y cariñoso, es muy buena onda, lo admiro mucho. Mi papi ha sido muy valiente”, escribió el hijo del famoso.

Aranza expresó sus anhelos de reunirse nuevamente con su padre: “Hola, soy Aranza, hija de Pablo Lyle, voy en sexto de primaria y tengo 12 años. Mi papá es buena persona, lo quiero mucho, y también es amable, para mí no se merece estar allá, me gustaría que esté conmigo, pero eso no importa, lo conozco desde que tengo 4 años y no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida y valiente. Me gustaría ser tan valiente como él”.