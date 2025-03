GENERANDO AUDIO...

Los Inconformes, banda de ska de Puerto Rico. Foto: cortesía

Puerto Rico es musical y más allá de que se le asocie como una de las cunas del reguetón, la isla del caribe también se destaca en el escenario de los ritmos, las melodías y armonías por sus “bombas”, primera música autóctona creada en los campos azucareros, sus salsas, boleros, merengues y, actualmente, por el rock, reggae y ska.

En la isla resuenan nombres de bandas que, lejos de asumir el rap o reguetón como su bandera, se inclinaron más hacia los sonidos emanados de guitarras eléctricas, bajos y baterías, entre ellos “La Uva”, “Cojoba”, “Los Pies Negros”, “Cultura Profética”, “Skapulario” y “Los Inconformes”.

En este tenor, Uno TV platica en exclusiva con la banda puertorriqueña de ska “Los Inconformes”, activos desde 1994, quienes recientemente estrenaron dos sencillos titulados “Señor Ley” y “Así no se puede querer”, en los cuales mantienen su esencia crítica, aderezada con un poco de rock, punk y hasta flamenco.

Cantarle al amor y lo social: Los Inconformes

En entrevista, Luis, guitarrista de Los Inconformes, cuenta que como banda se han inclinado más hacia lo social y político en sus letras, pero también hacia aquello que tiene que ver con las relaciones de pareja, el amor y, por qué no, la fiesta.

Por su parte, Nicolás, quien es el percusionista del grupo que en Spotify acumula más de 78 mil reproducciones mensuales, ejemplifica lo anterior con uno de sus temas más recientes, “Así no se puede querer”, en el cual, al ritmo de ska y flamenco, hablan de una relación de pareja.

“La letra es básicamente de desamor, en la cual una ‘chica fatal’ juega con el corazón de un chico. Un día dice que lo ama, otro día no le contesta ni una llamada, se pierde, al otro día otra vez vuelve y lo quiere, al otro día se desaparece”, describe el músico.

Los integrantes del grupo, cuyo tema más escuchado en plataformas digitales es, precisamente, “Así no se puede querer”, con más de 269 mil reproducciones en Spotify, confiesan que actualmente hay más oportunidades para los artistas, puesto que todos pueden difundir sus creaciones, dada la exponencial fuente de herramientas tecnológicas que existen.

“Antes las plataformas digitales no existían, si no tenías una distribuidora gigantesca detrás, pues tus oportunidades eran menores. Ahora ya por lo menos, en ese sentido, estamos todos igual. Ahora lo que yo creo que hay es un tema más de que el material sea bueno, del mercadeo de la canción, etcétera. Pero sí, la tecnología hay que aceptarla, porque uno no puede pelear contra ella”, destaca Luis.

La larga historia de Los Inconformes

Fundada en la década de los años 90, Los Inconformes surgieron en un contexto histórico clave: Puerto Rico comenzaba a formar las bases de una escena rockera nacional que hasta entonces había sido limitada y dominada por otros géneros más tradicionales.

El ska, por su parte, estaba en plena efervescencia global, con exponentes latinoamericanos como Los Fabulosos Cadillacs y proyectos estadounidenses como Voodoo Glow Skulls, los cuales influenciaron directamente el camino de la banda. En Puerto Rico ya se escuchaba a Skapulario.

Los Inconformes, sin embargo, lograron distinguirse rápidamente al fusionar el ska con una paleta sonora más amplia, incorporando reggae, punk, funk, hardcore y hasta rap a su estilo característico.

Al respecto, Nicolás, el percusionista de la banda, confiesa que la primera vez que escuchó a Los Fabulosos Cadillacs, “le volaron la cabeza”, más cuando captó que tocaban ska, pero mezclaban, también, elementos latinos, ritmos tropicales y hasta rock pesado.

“Luis y ellos formaron ‘Los Inconformes’ y yo dije, por aquí es que me voy. Yo los seguía a ellos, yo era fanático de ellos y muchos años después me integré al grupo”, cuenta el percusionista sobre sus inicios en el mundo de los acordes y las rimas.

“Nosotros, desde el principio, tratamos de mezclar todos estos géneros y como dice Nicolás, obviamente Los Cadillacs fueron, sin duda, una influencia. Son un baluarte en este género, pero ellos no se limitan a un solo género, ¿me entiendes? Si tú escuchas un disco completo de Los Cadillacs, probablemente las canciones no son iguales, y de hecho cuando escuchas varios discos de diferentes años, tú notas su crecimiento a nivel de artistas. Nos gusta esa onda de no encajonarnos solamente en un género, aunque reconocemos que el ska es nuestro género principal. De México hay muchas bandas que escuchamos, no solamente del ska, como Tijuana No, Café Tacvba, Maldita Vecindad, entre otros”, refiere, por su parte, Luis.

¿Cómo es dedicarse a la música en Puerto Rico?

Al ser cuestionados sobre cómo es desenvolverse en la música en una isla de poco más de 3 millones de habitantes, los integrantes de la banda confiesan que ellos mismos tienen, muchas veces, que gestionar sus shows.

“Siempre tenemos el apoyo del público. Cuando tocamos en una plaza, la plaza se llena, hay algunos festivales, pero, por lo regular, nosotros nos reunimos con otros grupos y tocamos… Somos una ‘islita pequeña’ de 3.5 millones de habitantes, en la cual hay un género que domina la isla que es, la verdad, el género urbano y lo tropical también”, destaca Luis.

Sobre sus logros y miras a futuro, los músicos no dudan en decir que tocar con Los Fabulosos Cadillacs y su reciente visita a México son parte importante de su carrera.

“Como logro, puedo pensar en el show que tocamos con los Cadillacs, para mí fue trascendental. También puedo pensar en los viajes fuera de Puerto Rico para tocar, que son supergratificantes. Y tercero, visitar México, que es un sueño de la banda. Siempre hemos querido adentrarnos en la cultura musical de México y que nos escuchen, que nos den la oportunidad. Ya sé que nos escuchan bastante a través de las redes, pero nada como el en vivo, eso es lo que quisiéramos ya”, abunda Luis.

Aunque en este momento los integrantes de Los Inconformes confiesan que no viven de la música, afirman que lejos de cejar seguirán en este camino, pues es puro amor al arte.

“Yo creo que es el amor a lo que tú haces y que no es un trabajo, es que te gusta hacerlo, de verdad. A veces estoy sentado, y lo que tengo ganas es de coger la guitarra porque me surge una idea en la mente y no es porque me obligan a coger la guitarra. Para mí es, no sé, es el amor al arte, punto, amor a la música. Cuando a uno le gusta algo, uno lo hace, No hay otra explicación que esa, cuando uno quiere, tienes que hacerlo, y si no lo haces, te sientes vacío”, destaca Luis.

Por su parte. Nicolás confiesa que a él lo que lo enamora de la música es el proceso de composición, “de ensayar y hacer la canción”.

“La gente escucha una canción de tres minutos y algo, pero no saben que detrás de esos tres minutos y algo, hay horas y horas invertidas, personales y de la banda. Para hacer esos tres minutos y pico se realiza un proceso que añoramos y además la pasamos bien, la verdad”, finaliza diciendo el percusionista.